"Кокаиновый кофе": в Украине ликвидировали наркотрафик из Европы

Полицейские провели операцию по обезвреживанию преступной наркогруппировки. Злоумышленники зарабатывали более 5 миллионов гривен ежемесячно. Участники задержаны, им доложено о подозрении и грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Нацполиции.

Задержанный подозреваемый, фото: НПУ

Оперативники Департамента по борьбе с наркопреступностью Нацполиции совместно со следователями Подольского управления полиции ГУНП в г. Киеве, Государственной пограничной службы Украины и Государственной таможенной службы Украины во Львовской области задокументировали незаконную деятельность преступной наркогруппировки, участники которой наладили схему контрабандной поставки кокаина из стран Евросоюза в Украину. Запрещенный "товар" фигуранты маскировали в упаковки с молотым кофе.

Организаторами преступной схемы оказались двое киевлян в возрасте 32 и 33 лет, один из которых сейчас находится за границей. К своей деятельности они привлекли еще троих подельников.

После получения партии наркотиков злоумышленники обеспечивали их последующую продажу на территории Украины через Телеграм-канал. Оплата за "товар" производилась либо безналичным расчетом, либо наличными "из рук в руки", а также криптовалютой, что обеспечивало дополнительную анонимность.

Сообщники ежемесячно получали более 5 миллионов гривен прибыли.

25 октября правоохранители при силовой поддержке бойцов спецподразделения КОРД и ППОП №1 ГУНП в г. Киеве провели 10 одновременных санкционированных обысков, в результате которых изъято 800 граммов кокаина, 2 кг каннабиса, 5 миллионов гривен в разной валюте, упаковочные материалы, "черновые" записи.

Примерная стоимость изъятых наркотиков по ценам "черного" рынка составляет более 6 миллионов гривен.

Четверо участников задержаны в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Следователи сообщили им о подозрениях по ч. 3 ст. 307 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, совершенные организованной группой или в особо крупных размерах) Уголовного кодекса Украины. Трем из них избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога, еще одному – с возможностью внесения залога в размере 908 тысяч гривен. Организатору, находящемуся за границей, сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 307 Уголовного кодекса Украины заочно.

За совершенное злоумышленникам грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества.



