Клиентам "Ощадбанка" угрожают заблокировать счета: что известно

В Украине разоблачили очередную мошенническую схему. Злоумышленники действуют якобы от одного из украинских банков. В Центре противодействия дезинформации сообщили, что мошенники массово рассылают фейковые письма от имени "Ощадбанка".

"Ощадбанк". Фото из открытых источников

"В сообщениях с адреса [email protected] злоумышленники требуют подтвердить лицо и угрожают блокировкой счета. Чтобы избежать этого, пользователям предлагают перейти по мошеннической ссылке", — пояснили подробности мошеннической схемы в ЦПД.

В Центре привели слова председателя правления "Ощадбанка" Сергея Наумова. По его словам, команда банка не посылает подобные сообщения, о чем свидетельствует адрес, с которого приходят мошеннические сообщения.

"Цель злоумышленников – завладеть вашими конфиденциальными данными с целью их дальнейшего использования в преступных целях", — предупредили в Центре противодействия дезинформации.

Напомним, что в прошлом году выплата "тысячи от Зеленского", как писал портал "Комментарии", наделала немало "информационных взрывов". Здесь и невозможность обналичить, и раскрытие банковской тайны на десятки лет, и попытка вывести деньги через другую карточку, и невозможность оплатить выбранные товары. Однако не отставали от "тренда" и мошенники, придумывали новые способы получения информации от потенциальных жертв.

В Нацполиции сообщили, что буковинка потеряла почти 100 тысяч гривен — она перешла по неизвестной ссылке. Полицейские рекомендуют гражданам не переходить по подозрительным ссылкам и ни в коем случае не вводить на неизвестных сайтах личные данные.



