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Киевлянка рассказала, как ее сосед жестоко отравил всех дворовых котов

Сергей Антоненко жестоко отравил бездомных кошек, которых подкармливала его соседка

сегодня, 21:01
Автор:

Станислав Молчанов

Мужчина в Киеве, жестоко травил котов, а потом собирал трупы кошек и прятал в лесу. Об этом жительница Киева Кира Бойко сообщила в социальной сети Facebook.

Киевлянка рассказала, как ее сосед жестоко отравил всех дворовых котов

Мужчина поиздевался над дворовых котов (фото из открытых источников)

"Живу на 2-м этаже в обычном стареньком доме. Этажом ниже под нами (живет) бабушка, окна которой выходят прямо во двор, где она подкармливала кошек. Там у нее было целое мини-убежище. Животные, как и сама бабушка , добрые. Но вчера всех этих котят не стало ", — написала она.

Когда женщина пришла утром кормить животных, коты лежали бездыханно, кто где.

"Я не особый фанат животных, но, посмотрев на это живодерством, и у меня екнуло сердце. И этот ужас видел весь двор, включая детей", — написала она.

По словам бабушки, пару недель назад ей угрожали расправой над котами, если не прекратит их подкармливать.

"Это был сосед с нашего двора Сергей Антоненко, которому якобы мешает запах. Он журналист, даже является членом какой-либо партии националистической. Есть ссылки на его страницу", — написала Бойко.

Также она отметила, что он единственный высказывал бабушке претензии через котов — то запах мешает, то звуки.

"Но разве это причина осуществлять такие ужасные поступки? Куда делась наша человечность, люди?" — добавила Кира Бойко. — "Бабушка сейчас круглосуточно на успокоительных (препаратах). Для нее эти животные были смыслом жизни", — заявила женщина.

Она отметила, что шокирована таким поступком человека. Человек, который живет с ними рядом, шокирует женщину.

Напомним, "Комментарии" информировали о том, что в Украине усилили ответственность за жестокое обращение с животными

 


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Источник: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=217500853705538&id=100063368750557&__cft__[0]=AZV9ON11_tpgyiZTT22Jp3uF8kMo-uOZ4XA24eEu0aXtYDRfUfYcFx0QcTeAxzc-583GhAsGLxLvlUNLEdMlyofsDTgaNIk1BQXbExtfNvGCVaKbeJ4nmCjemCgRBzkDQCI&__tn__=%2CO%2CP-R
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