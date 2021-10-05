Киевлянка рассказала, как ее сосед жестоко отравил всех дворовых котов

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Станислав Молчанов
Мужчина в Киеве, жестоко травил котов, а потом собирал трупы кошек и прятал в лесу. Об этом жительница Киева Кира Бойко сообщила в социальной сети Facebook.
Мужчина поиздевался над дворовых котов (фото из открытых источников)
Когда женщина пришла утром кормить животных, коты лежали бездыханно, кто где.
По словам бабушки, пару недель назад ей угрожали расправой над котами, если не прекратит их подкармливать.
Также она отметила, что он единственный высказывал бабушке претензии через котов — то запах мешает, то звуки.
Она отметила, что шокирована таким поступком человека. Человек, который живет с ними рядом, шокирует женщину.
Напомним, "Комментарии" информировали о том, что в Украине усилили ответственность за жестокое обращение с животными
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