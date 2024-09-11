Киев остановился в пробках: в какие районы столицы лучше не ехать (ВИДЕО)

Утром 11 сентября Киев остановился в пробках. Киевляне жалуются на невозможность проехать по улицам столицы. Причиной такой ситуации является проведение саммита Крымской платформы. В Управлении государственной охраны Украины предупреждали об ограничении движения транспорта, сообщает портал "Комментарии".



"11 сентября, в связи с проведением Саммита Крымской платформы, в Киеве будут действовать временные ограничения дорожного движения, которые будут введены в центральной части города, а также в Печерском, Голосеевском и Шевченковском районах. Просим учесть указанную информацию при перемещении по городу”, — отмечали в Управлении.

Также напомним, что сегодня Киев планируют посетить государственный секретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лемми. Чиновники встретятся с Президентом Украины Владимиром Зеленским. Главной темой переговоров станет дальнейшая поддержка Украины в войне против России. Также стороны рассмотрят пути обеспечения развития страны в военном, экономическом и демократическом плане в долгосрочной перспективе.



Ранее портал "Комментарии" сообщал, что коммунальное предприятие "Информатика" исполнительного органа Киевского городского совета (Киевской городской государственной администрации) объявило тендер на закупку средств для развития комплексной системы видеонаблюдения и систем обеспечения безопасности. Ожидаемая стоимость — 25 781 863 грн. Источник финансирования закупки – местный бюджет.

Какое оборудование покупают и где будут устанавливать видеонаблюдения, читайте по ссылке.