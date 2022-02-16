Кибератака на украинские банки и сайт Минобороны: причастна ли Россия к нападению

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Карина Ожерельева
AFP отрицает, что Кремль имеет любое отношение к кибератаке на Украину во вторник, 15 февраля, поразившую веб-сайты Министерства обороны и вооруженных сил страны, а также двух государственных банков. Об этом сообщает The Guardian.
Кибератака - фото из открытых источников
Киев предположил, что нападение было совершено со стороны России, поскольку сохраняются опасения, что Москва планирует вторгнуться в Украину.
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сделал заявление о ситуации.
Среди пострадавших объектов – банки "Ощадбанк" и "Приватбанк".
Оба возобновили службу позже во вторник, 15 февраля, но сайт Минобороны Украины оставался недоступным через несколько часов после того, как появились первые сообщения о нападении.
Украинская служба связи указала на Москву.
Кибератака во вторник, 15 февраля, произошла через месяц после того, как очередное нападение ненадолго разрушило ключевые правительственные веб-сайты.
НАТО ответило через несколько часов после январской атаки, объявив о соглашении о сотрудничестве с Киевом. Европейский Союз также заявил, что в то время мобилизует "все свои ресурсы", чтобы помочь Украине.
Как сообщали ранее "Комментарии", на серверы "ПриватБанка" и "Сбербанке" осуществляется кибератака. В работе "Сбербанка" произошел сбой: упали программа, сайт, не работают банкоматы. Приложение и сайт "ПриватБанка" работают со сбоями.
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