Кибератака на украинские банки и сайт Минобороны: причастна ли Россия к нападению

AFP отрицает, что Кремль имеет любое отношение к кибератаке на Украину во вторник, 15 февраля, поразившую веб-сайты Министерства обороны и вооруженных сил страны, а также двух государственных банков. Об этом сообщает The Guardian.

Кибератака - фото из открытых источников

Киев предположил, что нападение было совершено со стороны России, поскольку сохраняются опасения, что Москва планирует вторгнуться в Украину.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сделал заявление о ситуации.

"Мы ничего не знаем. Как и ожидалось, Украина продолжает обвинять во всем Россию. Россия не имеет никакого отношения ни к каким DDOS-атакам", — заявил Песков.

Среди пострадавших объектов – банки "Ощадбанк" и "Приватбанк".

Оба возобновили службу позже во вторник, 15 февраля, но сайт Минобороны Украины оставался недоступным через несколько часов после того, как появились первые сообщения о нападении.

Украинская служба связи указала на Москву.

"Нельзя исключать, что агрессор прибегает к подвохам", — сказала служба, ссылаясь на Россию.

Кибератака во вторник, 15 февраля, произошла через месяц после того, как очередное нападение ненадолго разрушило ключевые правительственные веб-сайты.

НАТО ответило через несколько часов после январской атаки, объявив о соглашении о сотрудничестве с Киевом. Европейский Союз также заявил, что в то время мобилизует "все свои ресурсы", чтобы помочь Украине.

Как сообщали ранее "Комментарии", на серверы "ПриватБанка" и "Сбербанке" осуществляется кибератака. В работе "Сбербанка" произошел сбой: упали программа, сайт, не работают банкоматы. Приложение и сайт "ПриватБанка" работают со сбоями.

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