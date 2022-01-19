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Катастрофический авиационный кризис: компании предупреждают, что 5G может привести к неисправности самолетов

Крупные авиакомпании США предупреждают, что 5G может вызвать хаос

сегодня, 17:02
Автор:

Карина Ожерельева
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Руководители основных пассажирских и грузовых перевозчиков США предупредили о приближении "катастрофического" авиационного кризиса менее чем за 36 часов именно тогда, когда AT&T и Verizon намерены развернуть новую услугу 5G. Об этом сообщает Reuters.

Катастрофический авиационный кризис: компании предупреждают, что 5G может привести к неисправности самолетов

Самолет Southwest Airlines приземлился в международном аэропорту Сан-Диего - Reuters

Авиакомпании предупреждают, что новая услуга C-Band 5G, которая приступит к работе в среду, 19 января, может привести к непригодности значительного количества широкофюзеляжных самолетов и "потенциально может покинуть десятки тысяч американцев за рубежом", вызвав "хаос" для рейсов США.

Федеральное управление авиации (FAA) предупредило, что потенциальные помехи могут повлиять на чувствительные приборы самолета, такие как высотомеры, и существенно усложнить операции в условиях слабой видимости.

"Это значит, что более 1100 рейсов будут отменены, а 100 000 пассажиров будут ждать рейсы", — предостерегается в письме.

Авиакомпании 17 января рассматривали, следует ли начать отменять некоторые международные рейсы, которые планируют прибыть в Соединенные Штаты в среду, 19 января.

"С предлагаемыми ограничениями в отдельных аэропортах транспортная отрасль готовится к некоторым сбоям в работе. Мы оптимистично настроены", – отметил производитель самолетов Boeing.

Действия срочны, авиакомпании добавили в письме, также подписанном UPS Airlines, Alaska Air, Atlas Air, JetBlue Airways и FedEx Express.

Письмо поступило директору Национального экономического совета Белого дома Брайану Дизу, министру транспорта Питу Буттигиджу, администратору FAA Стиву Диксону и главе Федеральной комиссии по коммуникациям (FCC) Джессике Розенворсель.

Компания Airlines for America, организовавшая письмо, отказалась от комментариев. FAA заявила, что "продолжит обеспечивать безопасность путешествующего населения, поскольку беспроводные компании внедряют 5G. FAA продолжает сотрудничать с авиационной промышленностью и беспроводными компаниями, чтобы попытаться ограничить задержки и отмену рейсов, связанных с 5G".

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Источник: https://www.reuters.com/technology/exclusive-major-us-airline-ceos-urge-action-avoid-catastrophic-5g-flight-2022-01-17/
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