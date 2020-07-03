Капризный мост в Николаеве: известна причина самовольного разведения (ФОТО, ВИДЕО)

В Николаеве с Ингульским мостом ранним утром сегодня приключился курьез: произошло самовольное разведение. Об этом сообщает городской глава Александр Сенкевич на своей странице в Facebook.

По словам мэра, чрезвычайная ситуация на мосту возникла из-за ремонтных работ.

"По заказу Службы автомобильных дорог в Николаевской области на мосту было снято асфальтовое покрытие без установки противовеса, что сделало невозможным бы его саморазведение. Эти работы проводились без предварительных консультаций с работниками КП "ЭЛУ Автодорог", которые могли бы предупредить возникновение такой ситуации", - говорится в сообщении.

Сенкевич надеется, что САД оперативно закончит ремонт дорожного покрытия на мосту, устранив аварийность. Добавим, что на мосту устанавливают противовес для безопасного проезда транспорта.



Стоит отметить, что "капризный мост" является частью международного транспортного коридора - трассы М-14 Одесса-Мелитополь-Новоазовск, важной для инфраструктуры страны.





Напомним, что это не первое ЧП с мостом в Николаеве. Ранее пешеходный мост "сдуло" ветром. Момент, как от берега отрывается часть моста в Николаеве через реку Ингул, попал на видео.

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