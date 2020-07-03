kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 03.07.2020

BTC/USD

9100.34

ETH/USD

227.34

LTC/USD

41.40

НБУ 03.07.2020

USD/UAH

27.25

EUR/UAH

30.60

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Срываем маски
migrants
Записки эмигранта
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Общество происшествия Капризный мост в Николаеве: известна причина самовольного разведения (ФОТО, ВИДЕО)
commentss НОВОСТИ Все новости

Капризный мост в Николаеве: известна причина самовольного разведения (ФОТО, ВИДЕО)

В Сети опубликованы фото и видео внезапного самовольного разведения Ингульского моста в Николаеве

сегодня, 13:38
Автор:

Таисия Ерохина
Капризный мост в Николаеве: известна причина самовольного разведения (ФОТО, ВИДЕО)

В Николаеве с Ингульским мостом ранним утром сегодня приключился курьез: произошло самовольное разведение. Об этом сообщает городской глава Александр Сенкевич на своей странице в Facebook.

По словам мэра, чрезвычайная ситуация на мосту возникла из-за ремонтных работ.

"По заказу Службы автомобильных дорог в Николаевской области на мосту было снято асфальтовое покрытие без установки противовеса, что сделало невозможным бы его саморазведение. Эти работы проводились без предварительных консультаций с работниками КП "ЭЛУ Автодорог", которые могли бы предупредить возникновение такой ситуации", - говорится в сообщении.

Сенкевич надеется, что САД оперативно закончит ремонт дорожного покрытия на мосту, устранив аварийность. Добавим, что на мосту устанавливают противовес для безопасного проезда транспорта.

Стоит отметить, что "капризный мост" является частью международного транспортного коридора - трассы М-14 Одесса-Мелитополь-Новоазовск, важной для инфраструктуры страны.


Напомним, что это не первое ЧП с мостом в Николаеве. Ранее пешеходный мост "сдуло" ветром. Момент, как от берега отрывается часть моста в Николаеве через реку Ингул, попал на видео.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!