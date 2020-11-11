Календарь-2021: сколько дополнительных выходных будет у украинцев

Язык
BTC/USD
15632.97
ETH/USD
460.74
LTC/USD
59.51
USD/UAH
28.50
EUR/UAH
33.60
RUB/UAH
0.39
Владимир Лавский
В 2021 году украинцев ждет немало выходных и праздничных дней. В течение года у нас будет 11 официальных выходных. Если праздник выпадет на субботу или воскресенье, то выходной день традиционно будет перенесен на понедельник. Портал телеканала "24" собрал их вместе в одной публикации.
Календарь праздников в 2021 году предусматривает 11 официальных выходных дней.
1 января – Новый год (пятница);
7 января – Православное Рождество Христово (четверг);
8 марта – Международный женский день (понедельник);
1 мая – Международный день труда (суббота);
2 мая – Пасха (воскресенье);
9 мая – День Победы (воскресенье);
20 июня – День Святой Троицы (воскресенье);
28 июня – День Конституции Украины (понедельник);
24 августа – День Независимости Украины (вторник);
14 октября – День защитника Украины (четверг);
25 декабря – католическое Рождество Христово (суббота).
30 сентября Кабинет министров Украины утвердил перенос рабочих дней в 2021 году. Это создано для того, чтобы предоставить украинцам благоприятные условия для празднования Рождества, Дня независимости и Дня защитника Украины.
В 2021 году для работников с пятидневной рабочей неделей и двумя выходными в субботу и воскресенье рабочие дни перенесут:
с пятницы 8 января на субботу 16 января;
с понедельника 23 августа на субботу 28 августа;
с пятницы 15 октября на субботу 23 октября.
Если же праздник приходится на субботу или воскресенье, то следующий понедельник также является выходным. Понедельники в таком случае отрабатывать не нужно.
Как ранее сообщали "Комментарии", Зеленский предложил способ легко побороть COVID-19.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Новости партнеров
Новости