Российская пропагандистка и блоггер Анастасия Кашеварова заявила о критической ситуации с топливом на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

Очереди за бензином

По ее словам, на автозаправках образуются огромные очереди — по 2-3 часа. Цены на бензин резко выросли: литр А-95 стоит до 90 рублей, а перекупщики продают его даже по 200 рублей за литр. При этом заправить полный бак сейчас практически невозможно.

Кашеварова напомнила, что еще в мае 2024 писала о системных ударах Вооруженных сил Украины по нефтеперерабатывающим заводам, базам горючего и складам в прифронтовых районах. Именно это, по ее мнению, привело к нынешнему дефициту.

Особо остро проблема стоит перед военными РФ: отдельных запасов горючего для армии фактически нет. По словам блоггерши, иногда привозимое топливо в первую очередь идет на эвакуационные группы. Остальные военные вынуждены заправляться на обычных АЗС за собственные средства.

Кашеварова признала, что составы и заправки армии не маскировались, поэтому их координаты легко передавали украинской стороне местные жители. Как следствие, удары по топливам стали массовыми и эффективными.

Она также обратила внимание на то, что в очередях на заправках создаются опасные скопления военной техники, которые могут стать легкой целью для ВСУ. Кроме того, проблема усугубляется спекуляциями: на рынке продают даже обычную воду из-под крана по завышенным ценам, а бензин перепродают вдвое дороже.

Таким образом, российская пропагандистка фактически подтвердила: из-за ударов украинских войск по нефтебазам и логистике оккупационные территории оказались в топливном коллапсе, который власти РФ скрывают от населения.

