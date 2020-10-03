Кадр дня: белорусское телевидение изменило название Украины как страны (ФОТО)

Белорусское государственное телевидение изменило название Украина на бывшая Украинская советская социалистическая республика. Об этом передает "Укринформ".

Во время показа сюжета о распространении COVID-19 в Украине сверху появилась плашка "Бывшая УССР".

Как сообщает корреспондент издания, это точно не случайная ошибка. Подобные изменения также коснулись Польши ("Бывшая Польская народная республика") и Литвы ("Бывшая советская Литовская республика").

Можно предположить, что это связано с политической позицией данных стран, которые не признали Александра Лукашенко легитимным президентом Беларуси.

Как ранее сообщали "Комментарии", у государственного секретаря США спросили позицию страны о выборах президента Беларуси, а Маяк Помпео так и не смог ее толком озвучить.

"Да, Лукашенко сам себя привел к власти, можно сказать, назначил. Сейчас нет никакого смысла говорить о том, кто президента Беларуси. Оппозиционные кандидаты? Являются ли они действующей властью? Я не хочу отвечать на этот вопрос. Сейчас важно, чтобы не повторился украинский сценарий. Русским мы уже об этом намекнули, что их войска ни при каких раскладах не нужны в Беларуси. Это только усложнит и так напряженную ситуацию в регионе", — отметил Помпео.





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