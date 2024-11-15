К страшным трагедиям по Украине приводит отопление: подробности

В селе Лесничье Бершадской громады загорелся жилой дом. Еще до прибытия спасателей одного из мужчин, 1982 г.р., скорая доставила в больницу, он получил ожоги. Во время ликвидации чрезвычайники обнаружили тела 72-летней женщины и 52-летнего мужчины. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию ГСЧС Украины.

Ликвидация пожара в Винницкой области. Фото: ГСЧС Украины

Причина пожара – нарушение правил безопасности при эксплуатации газовых приборов .

Через несколько часов огонь унес жизнь еще одного человека в селе Гавришевка Литинской громады. Там 52-летний мужчина погиб из-за несоблюдения правил монтажа нагревательных печей.

"Уважаемые граждане! Соблюдайте правила пожарной безопасности. Огонь быстро лишает жизни. Будьте осмотрительны", – отмечают спасатели.









Ранее портал "Комментарии" сообщал:

Страшная трагедия произошла в Харьковской области: погибла семья с четырьмя детьми

Частный жилой дом загорелся в поселке Песочин Харьковского района, огонь охватил площадь 150 кв.м. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Главного управления ГСЧС в Харьковской области.

Спасатели во время тушения обнаружили тела 5 погибших – мужчины и 4 детей. Один ребенок пострадал. Также из горящего дома спасли котика. Чрезвычайные работники работали вместе с местной пожарной командой. Пожар был ликвидирован. Причины его возникновения устанавливаются специалистами.

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Во время наступательных действий вражеской техники в направлении г. Купянск экипаж РУБпАК взвод STRIX SQUAD 114-й бригады успешно поразил: 1 танк и 1 МТЛБ. Об этом сообщает военный журналист Андрей Цаплиенко со ссылкой на информацию 114 бригады.

13 ноября 2024 года совместными усилиями бойцов РУБпАК 114-й бригады и подразделений 30-й бригады им. князя Константина Острожского, был обнаружен и остановлен штурм противника, состоявший из 2 танков и 2 единиц легкобронированной техники. Благодаря слаженным действиям разведывательных и ударных подразделений часть техники и личного состава противника была уничтожена.