Известный украинский музыкант попал в серьезное ДТП

Украинский музыкант, солист популярной группы Ot Vinta, Юрий Журавель, попал в серьезное ДТП по пути на Международный фестиваль "Книжный арсенал".

Известный украинский певец попал в аварию

Инцидент произошел на одной из оживленных трасс, ведущих в Киев. Журавель — не пострадал, однако автомобиль получил значительные повреждения. В своем сообщении в Facebook артист утверждал, что, несмотря на происшествие, он и его супруга Наталья, которая также находилась в машине, остались невредимы.

"Мы живы-здоровы! Все хорошо. Это было крайнее путешествие на “Арсенал”, и оно вылезло боком," — написал Журавель, призывая поклонников и журналистов уважать их пространство в это трудное время.





Причина аварии

По словам Натальи Семчик, ДТП произошло по неожиданной причине — на дорогу неожиданно выскочило животное. К счастью, никто из людей в автомобиле травм не получил, а животное, вызвавшее аварию, также осталось невредимо.

Вклад Журавля в музыкальную культуру

Журавель не только активно участвует в жизни музыкальной сцены Украины, но и за ее пределами. Он известен своими выступлениями на крупных рок-фестивалях в Украине, Польше и Литве, а также руководством детской группы "Злая малая", которая популяризирует музыкальное образование среди молодежи.

Ранее “Комментарии” писали, что Анна Краевская трагически погибла в страшном ДТП в Италии по дороге в Милан. Автомобиль Ferrari GT C4 мчался со скоростью близко 200 километров в час. Водитель не справился с управлением на мокром покрытии и врезался в ограждение слева. Автомобиль вспыхнул и разорвался на части. Возник пожар, тела сильно обгорели, проводилась экспертиза ДНК.

