kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 19.09.2020

BTC/USD

11084.76

ETH/USD

384.21

LTC/USD

48.79

НБУ 19.09.2020

USD/UAH

28.25

EUR/UAH

33.45

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Выборы-2020
migrants
Перемирие
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Общество происшествия Известный хирург рассказал, сколько еще проживет Михаэль Шумахер
commentss НОВОСТИ Все новости

Известный хирург рассказал, сколько еще проживет Михаэль Шумахер

На данный момент прогноз неутешительный

сегодня, 18:42
Автор:

Владимир Лавский

Известный хирург Эрих Ридер из Швейцарии рассказал, сколько еще проживет семикратный чемпион мира в "Формуле-1". Врача цитирует испанское издание El Mundo Deportivo.

Известный хирург рассказал, сколько еще проживет Михаэль Шумахер

"У меня есть опасение, что сейчас у Шумахера вегетативное состояние. Да, сердце бьется, известный в прошлом гонщик дышит, даже может встать и пройтись немного по комнате. Главное, чтобы рядом кто-то находился. Но это максимум, на что он способен. Считаю, он скоро умрет, потому что тело становится все слабее и слабее с каждым днем", - сказал Ридер. 

Михаэль Шумахер получил серьезные травмы во время спуска на горнолыжном курорте во Франции. Его сразу же госпитализировали в парижскую клинику, где сумели спасти жизнь гонщику. 

Ранее "Комментарии" сообщали, как лечат Шумахера. 

Немецкому гонщику ввели стволовые клетки. Во время реабилитации использовали новейшие методики, лично разработанные одним из лучших кардиохирургов в мире Менаше.

Стоит отметить, что Шумахер уже не раз проходил лечение в этой больнице.



Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!