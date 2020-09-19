Известный хирург рассказал, сколько еще проживет Михаэль Шумахер

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Владимир Лавский
Известный хирург Эрих Ридер из Швейцарии рассказал, сколько еще проживет семикратный чемпион мира в "Формуле-1". Врача цитирует испанское издание El Mundo Deportivo.
Михаэль Шумахер получил серьезные травмы во время спуска на горнолыжном курорте во Франции. Его сразу же госпитализировали в парижскую клинику, где сумели спасти жизнь гонщику.
Ранее "Комментарии" сообщали, как лечат Шумахера.
Немецкому гонщику ввели стволовые клетки. Во время реабилитации использовали новейшие методики, лично разработанные одним из лучших кардиохирургов в мире Менаше.
Стоит отметить, что Шумахер уже не раз проходил лечение в этой больнице.
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