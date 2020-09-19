Известный хирург рассказал, сколько еще проживет Михаэль Шумахер

Известный хирург Эрих Ридер из Швейцарии рассказал, сколько еще проживет семикратный чемпион мира в "Формуле-1". Врача цитирует испанское издание El Mundo Deportivo.

"У меня есть опасение, что сейчас у Шумахера вегетативное состояние. Да, сердце бьется, известный в прошлом гонщик дышит, даже может встать и пройтись немного по комнате. Главное, чтобы рядом кто-то находился. Но это максимум, на что он способен. Считаю, он скоро умрет, потому что тело становится все слабее и слабее с каждым днем", - сказал Ридер.

Михаэль Шумахер получил серьезные травмы во время спуска на горнолыжном курорте во Франции. Его сразу же госпитализировали в парижскую клинику, где сумели спасти жизнь гонщику.

Ранее "Комментарии" сообщали, как лечат Шумахера.

Немецкому гонщику ввели стволовые клетки. Во время реабилитации использовали новейшие методики, лично разработанные одним из лучших кардиохирургов в мире Менаше.

Стоит отметить, что Шумахер уже не раз проходил лечение в этой больнице.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!