Известный бодибилдер скончался от сердечного приступа: детали

Илья Ефимчик, известный как один из крупнейших бодибилдеров в мире, скончался в возрасте 36 лет от сердечного приступа. Он стал известен благодаря своим огромным бицепсам и чрезвычайно большому количеству пищи, которую он ел каждый день, включая 108 кусочков суши и 2,5 килограмма стейка.

Бодибилдер Илья Ефимчик, которого окрестили «самым страшным в мире» умер

Ефимчик родился в Беларуси и в молодые годы был очень худым — весил всего 70 кг и не мог даже отжаться от пола. Однако, вдохновившись фигурами Арнольда Шварценеггера и Сильвестра Сталлоне, он начал интенсивно тренироваться, что помогло ему вырасти в огромные размеры и стать знаменитым. У него были бицепсы 63 см в обхвате и мог поднять штангу весом до 272 кг.





Его жизнь внезапно закончилась 6 сентября, когда он пережил сердечный приступ в своем доме. Его жена Анна пыталась реанимировать его до скорой помощи, но, к сожалению, спасти его жизнь не удалось. Илья планировал увеличить свой вес до 172 кг перед смертью.

"Моя трансформация стала результатом лет упорных тренировок и дисциплины в сочетании с пониманием физиологии физических упражнений и питания. Моя миссия заключается в том, чтобы привить людям трудовую этику, чтобы они могли преодолевать и преодолевать свои страхи, действуя уверенно, чтобы улучшить себя и окружающих", — говорил он





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