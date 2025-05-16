Известного футболиста подозревают в финансировании армии РФ

Бывший капитан сборной команды Украины по футболу Анатолий Тимощук с 2017 года работает помощником главного тренера питерского футбольного клуба "Зенит". В сентябре прошлого года его клуб принимал участие в матче, участники которого помогали собирать деньги в поддержку военных подразделений России, которые комплектуются из футбольных хулиганов и воюют на территории Украины. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Киевской городской прокуратуры.

Анатолий Тимощук

Футболки с автографами участников матча продавали с аукциона. Поддержать армию России решил и бывший украинский футболист, футболку которого продали за 700 тыс. рублей.

Деньги от продажи лотов пошли на помощь "106-му разведывательному батальону" из России, известном как "разведотряд 106 "Москва", а в дальнейшем переименованном в "светлояр" из России.

Отмечается, что в январе 2023 к бывшему футболисту Решением СНБО Украины были применены персональные экономические санкции, а впоследствии его лишили всех государственных наград.

В настоящее время при процессуальном руководстве Киевской городской прокуратуры заочно уведомлено о подозрении в пособничестве государству-агрессору бывшему украинскому футболисту, который длительное время проживает в России и поддерживает военные подразделения страны-агрессора (ч. 1 ст. 111-2 УК Украины).

Напомним, портал "Комментарии" писал , что президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко заявил, что бывшего игрока сборной Украины Анатолия Тимощука "не существует и не будет существовать в украинском футболе". По его словам, это единодушная позиция футбольного сообщества Украины.