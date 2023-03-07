Известное имя 14-летней украинки, найденной на пляже в Англии

4 марта полиция Девона и Корнуолла получила сообщение об исчезновении 14-летней украинской беженки в районе Долиша. После поисков девушку нашли без сознания на пляже и отправили в больницу, где впоследствии она скончалась. Теперь стало известно ее имя - Альбина Евко. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Sky News.

Украинскую беженку обнаружили на пляже в Англии. Фото из открытых источников

Российские военные уничтожают города и совершают военные преступления над гражданским населением на временно оккупированных территориях. Для безопасности миллионы украинцев вынуждены были покинуть свои дома и отправиться в другие страны, в частности Польшу, Германию, Великобританию и другие. Одними из таких украинцев стали Альбина Евко и ее мать.

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Однако оказалось, что подросток исчез 4 марта, а поиски полиции и береговой охраны обнаружили девушку без сознания на пляже Девона. Медики пытались спасти девушку, но она погибла не приходя в сознание в местной больнице.

"Я и моя семья разорены тем, что потеряли нашу прекрасную Альбину", — сказала мать.

В школе также шокированы смертью украинской беженки.

"Мы только что получили новости в школе. Она ходила в мою школу. Она была прекрасной девушкой. Она была таким добрым и заботливым человеком, и мне так грустно видеть, что она оставила нас", — говорят одноклассники Альбины.





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