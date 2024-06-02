Известная украинская ведущая погибла во время страшного пожара

В возрасте 63 лет в городе Львове погибла известная украинская ведущая и театровед Любовь Янас. Беда произошла в прошлую пятницу, 31 мая — в квартире ведущей возник пожар, причина трагедии пока неизвестна.

Любовь Янас (фото из открытых источников)

Олег Климович, руководитель Львовского государственного Дворца эстетического воспитания учащейся молодежи, написал о смерти Любови Янас в социальных сетях: "Трагическая весть! На 63 году жизни во время пожара погибла известная тележурналистка и редактор Львовского телевидения Любовь Янас. Вечная память!"

По информации Львовского ГСЧС , сообщение о пожаре в доме на седьмом этаже девятиэтажки поступило в 20:51 31 мая. По прибытии пожарные по причине сильного задымления эвакуировали из здания часть жителей.

В 21:25 огонь был локализован, в 21:58 пожар был полностью потушен. В сгоревшем доме было найдено тело владелицы жилья. Ею оказалась Любовь Янас.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что модель из Украины погибла в страшном ДТП . Модель из Украины Анна Краевская, жившая в Одессе и диджей из Косово Хесни Кестай погибли 31 марта на автостраде Турин-Аоста в автокатастрофе.

Автомобиль Ferrari GT C4 несся со скоростью около 200 километров в час. Его вождь не справился с управлением на мокром покрытии и врезался в ограждение слева. Автомобиль вспыхнул и разорвался на части. Возник пожар, тела сильно обгорели, проводилась экспертиза ДНК. За рулем авто находился албанский диджей, с ним в салоне ехала девушка, как сообщает издание Blick, — украинская модель Анна Краевская.

Стало известно, что за несколько часов до трагедии диджей выступал в одном из клубов, у него осталась жена и двое детей. Его брат уже подтвердил гибель Хесни.

