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Известная украинская ведущая погибла во время страшного пожара

Около часа пожарные боролись с огнем, унесшим жизни Любови Янас

сегодня, 21:15
Автор:
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Лиля Воробьева
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В возрасте 63 лет в городе Львове погибла известная украинская ведущая и театровед Любовь Янас. Беда произошла в прошлую пятницу, 31 мая — в квартире ведущей возник пожар, причина трагедии пока неизвестна.

Известная украинская ведущая погибла во время страшного пожара

Любовь Янас (фото из открытых источников)

Олег Климович, руководитель Львовского государственного Дворца эстетического воспитания учащейся молодежи, написал о смерти Любови Янас в социальных сетях: "Трагическая весть! На 63 году жизни во время пожара погибла известная тележурналистка и редактор Львовского телевидения Любовь Янас. Вечная память!"

По информации Львовского ГСЧС , сообщение о пожаре в доме на седьмом этаже девятиэтажки поступило в 20:51 31 мая. По прибытии пожарные по причине сильного задымления эвакуировали из здания часть жителей.

В 21:25 огонь был локализован, в 21:58 пожар был полностью потушен. В сгоревшем доме было найдено тело владелицы жилья. Ею оказалась Любовь Янас.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что модель из Украины погибла в страшном ДТП . Модель из Украины Анна Краевская, жившая в Одессе и диджей из Косово Хесни Кестай погибли 31 марта на автостраде Турин-Аоста в автокатастрофе.

Автомобиль Ferrari GT C4 несся со скоростью около 200 километров в час. Его вождь не справился с управлением на мокром покрытии и врезался в ограждение слева. Автомобиль вспыхнул и разорвался на части. Возник пожар, тела сильно обгорели, проводилась экспертиза ДНК. За рулем авто находился албанский диджей, с ним в салоне ехала девушка, как сообщает издание Blick, — украинская модель Анна Краевская.

Стало известно, что за несколько часов до трагедии диджей выступал в одном из клубов, у него осталась жена и двое детей. Его брат уже подтвердил гибель Хесни.



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