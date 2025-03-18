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Известная кофейня заплатит 50 млн человек за ожог пениса

Starbucks проиграл суд на 50 миллионов долларов за ожог горячим кофе гениталий мужчины.

сегодня, 13:50
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Slava Kot

Суд присяжных в Калифорнии обязал Starbucks выплатить 50 миллионов долларов компенсации мужчине, получившему серьезные ожоги половых органов из-за ненадежно закрепленной крышки горячего кофе.

Известная кофейня заплатит 50 млн человек за ожог пениса

Starbucks проиграл суд в 50 миллионов долларов. Фото: Kyle Loftus sur Unsplash

Житель Лос-Анджелеса Майкл Гарсия в 2020 году сделал заказ у Starbucks через автомобильный проезд. По словам его адвоката, Майкла Паркера, один из напитков был ненадлежаще заполнен, а крышка – плохо закреплена.

Когда обслуживающий персонал Starbucks передал напитки, горячая жидкость выплеснулась на колени и пенис Гарсии, причинив тяжелые ожоги, повреждения нервов и длительную физическую боль. Как следствие, мужчина подал иск на Starbucks в несоблюдении стандартов безопасности, что привело к его серьезным травмам.

Дело продолжалось годами, пока 14 марта 2024 года суд присяжных в Калифорнии принял решение в пользу Гарсии. Starbucks должен заплатить 50 миллионов долларов за ожог горячим кофе. Как пояснили в суде, компенсация включает физическую боль и страдания, душевные мучения и эмоциональный стресс, потерю удовольствия от жизни, физические изъяны и унижения, полученные мужчиной.

Starbucks отреагировала на решение суда, однако не соглашается с ним и планирует его обжаловать.

"Мы сочувствуем мистеру Гарсии, но не соглашаемся с решением суда. Мы всегда соблюдали самые высокие стандарты безопасности", — заявил представитель Starbucks.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, как женщина отсудила у Starbucks 12 тысяч евро за рисунок на стаканчике.

Также "Комментарии" писали о том, как в McDonald's работали рабы под контролем мафии.



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Источник: https://edition.cnn.com/2025/03/14/business/starbucks-hot-coffee-driver-verdict/index.html
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