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Извержение вулкана Левотоби Лаки-Лаки в Индонезии создало гигантское грибовидное облако (ВИДЕО)

В Индонезии вулкан Левотоби Лаки-Лаки во время извержения выбросил столб пепла на высоту 11 км.

сегодня, 08:40
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Slava Kot








В Индонезии зафиксировано мощное извержение вулкана Левотоби Лаки-Лаки, расположенного на острове Флорес. Вулкан выбросил столб пепла на высоту более 11 км, что привело к максимальному повышению уровня тревоги и введению новых ограничений для населения.

Извержение вулкана Левотоби Лаки-Лаки в Индонезии создало гигантское грибовидное облако (ВИДЕО)

В Индонезии извергается вулкан Левотоби Лаки-Лаки. Фото: AFP

По данным Геологического агентства Индонезии, вулкан Левотоби Лаки-Лаки начал извержение днем 17 июня и выбросил густые серые облака пепла высотой до 11 км. Пепел образовал массивное грибовидное облако, которое было видно из отдаленных городов в 90-150 км от вулкана.

Извержение вулкана Левотоби Лаки-Лаки в Индонезии создало гигантское грибовидное облако (ВИДЕО) - фото 2

Извержение вулкана Левотоби Лаки-Лаки в Индонезии

Местные власти объявили запрет на пребывание в зоне до 8 км вокруг кратера и призвали жителей носить маски для защиты от вулканического пепла. Также людей предупредили об опасности потоков лавы и грязевых потоков из-за сильных дождей.

Извержение Левотоби Лаки Лаки привело к отмене и задержке нескольких авиарейсов на популярный туристический остров Бали. Сообщений о жертвах или пострадавших не поступало.

Это уже не первое извержение Левотоби Лаки-Лаки за последний год. В ноябре произошло извержение, во время которого погибли девять человек, а десятки получили ранения. В последний раз вулкан проявлял активность в марте этого года.

Левотоби Лаки-Лаки имеет высоту 1584 м и он является частью пары вулканов-близнецов вместе с горой Левотоби Перемпуан. Он расположен в сейсмически активном регионе "Огненное кольцо" Тихого океана, где сходятся тектонические плиты и часто случаются землетрясения и извержения.

Ранее портал "Комментарии" публиковал видео ужасающего момента, когда туристы убегают от извержения вулкана Этна.

Также "Комментарии" писали о вулкане, который выбрасывает ежедневно золота на четверть миллиона.



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