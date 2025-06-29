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Израиль шпионил по ядерным объектам Ирана около 15 лет

Моссад 15 лет шпионил за ядерными объектами Ирана: разоблачение от The Times

29 июня 2025, 23:20
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Ткачова Марія

Израиль вел масштабную шпионскую операцию против Ирана в течение, по меньшей мере, 15 лет — об этом сообщает влиятельное британское издание The Times со ссылкой на источники в израильских спецслужбах. По данным журналистов, шпионская сеть Моссада действовала с 2010 года и была направлена на проникновение в самые защищенные ядерные объекты Ирана – в Тегеране, Натанге и Исфахане.

Израиль шпионил по ядерным объектам Ирана около 15 лет

Израиль шпионил по ядерным объектам Ирана

Израильским агентам удалось не только проникнуть на территорию объектов, но и составить подробную карту инфраструктуры как наземной, так и подземной. Это позволило в будущем совершать высокоточные удары по ядерным мощностям, существенно тормозя иранскую программу обогащения урана.

Собранная информация сыграла ключевую роль в серии атак на иранские объекты, включая загадочные взрывы, кибератаки и точечные диверсии, происходившие в последние годы.

Операции, в которых использовались технологии, агентурная сеть и даже местные соучастники, были так тщательно спланированы, что Иран долго не мог выявить масштаб присутствия Моссада в собственных структурах.

Аналитики считают, что эта шпионская кампания позволила Израилю удержать Иран на пороге ядерного вооружения, сохраняя стратегический баланс в регионе.

Это расследование The Times подчеркивает, сколь долговременной и технологически продвинутой была борьба за контроль над ядерным будущим Ближнего Востока.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в ответ на гибель двух азербайджанцев от рук российских силовиков, Азербайджан решительно отреагировал — в стране отменили все культурные мероприятия, связанные с Россией.



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Источник: https://www.thetimes.com/world/middle-east/israel-iran/article/mossad-iran-israel-spies-news-d85cwb9bg
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