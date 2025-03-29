Издевательство над ребенком в Полтавской области: полиция открыла три производства

Недавно произошел случай буллинга в Зинькове Полтавской области. Четверо детей 10, 11, 12 и 14 лет содержали и наносили телесные повреждения своему 10-летнему знакомому на территории недостроенного сооружения. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию уполномоченного ВР по правам человека Дмитрия Лубинца.

Скриншот из видео

" Я немедленно поручил своему представителю в Полтавской области Владиславу Носенко выяснить все обстоятельства дела. Он провел встречи с родителями потерпевшего мальчика и организовал в Зиньковской ТГ рабочее совещание с участием руководства Полтавской РВА, городской власти, правоохранительных органов, службы по делам детей, отдела образования, психологов и администрации учебных заведений, где учатся дети ", – заявил Лубинец.

В настоящее время правоохранители открыли три уголовных производства по статьям "Пытки", "Изготовление или распространение произведений, пропагандирующих культ насилия" и "Вымогательство". Потерпевшей стороне предоставляется вся необходимая психологическая и правовая помощь.

Омбудсман наголосил, что в соответствии с Конвенцией ООН о правах ребенка, каждый ребенок имеет право на уважение своего достоинства. Публикация видео, демонстрирующая страдания ребенка, грубо нарушает это право, сводя его к объекту "сенсации". Подобные материалы могут нанести вред ребенку, усилить его психологическую травму, вызвать стигматизацию и дополнительное давление на семью.

"Призываю всех соблюдать права ребенка и воздерживаться от распространения материалов, которые могут причинить ему вред. Если вам стало известно о подобных случаях — немедленно сообщайте правоохранительным органам и соответствующим службам. Подобные ситуации в дальнейшем будут находиться на моем личном контроле. За нарушение законодательства и прав ребенка должна быть ответственность!" – подчеркнул Лубинец.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что в местных пабликах Днепра и области было распространено видео, как старшеклассница заставила парня на вид значительно младше ее стать на колени, в присутствии других. На видео понятно, что парень должен извиниться за что-то, в противном случае девушка угрожала рассказать все его родителям. Было отмечено, что инцидент произошел в Покрове Днепропетровской области.