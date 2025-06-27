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Из-за укусов насекомых можно остаться без конечностей: что произошло на Закарпатье

После укуса – на операционный стол: двое подростков госпитализированы с гнойными осложнениями конечностей

27 июня 2025, 16:31
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Недилько Ксения

В хирургическое отделение Закарпатской областной детской больницы почти одновременно обратились двое 15-летних парней с жалобами на выраженную боль и отек конечностей. У одного из пациентов пострадала нога, у другого – рука. Оба связывали развитие симптомов с укусами неизвестных насекомых. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию медицинского учреждения.

Из-за укусов насекомых можно остаться без конечностей: что произошло на Закарпатье

Из-за укусов насекомых можно остаться без конечностей: что произошло на Закарпатье

Осложнения возникли в результате позднего обращения за медицинской помощью и длительного самолечения.

Родители пытались справиться самостоятельно – применяли компрессы и мази. Однако инфекционный процесс быстро прогрессировал, распространяясь в глубокие слои мягких тканей. В результате подростки были госпитализированы с массивными гнойно-воспалительными поражениями, нуждающимися в немедленном хирургическом вмешательстве.

Пациентам были проведены операции по раскрытию и дренированию гнойников. Оба парня находятся в стационаре под наблюдением медиков.

Врачи предостерегают: в летний период подобные ситуации – не единичны.

Укусы насекомых могут вызвать зуд, а во время расчесывания легко занести инфекцию из-за поврежденной кожи. Несвоевременное обращение к врачу значительно повышает риск осложнений.

Родителям рекомендуют :

▪ при покраснении, отеке, боли или повышении температуры в области укуса — немедленно обращайтесь к врачу;

▪ не занимайтесь самолечением и не используйте непроверенные средства;

▪ внимательно следите за состоянием ребенка в летнее время, особенно после пребывания на природе.

Из-за укусов насекомых можно остаться без конечностей: что произошло на Закарпатье - фото 2
Из-за укусов насекомых можно остаться без конечностей: что произошло на Закарпатье - фото 3
Из-за укусов насекомых можно остаться без конечностей: что произошло на Закарпатье - фото 4

Напомним, портал "Комментарии" писал , что в Украине массово исчезают малые дети.



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