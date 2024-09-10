Из-за короткого замыкания в доме погибли двое детей

Возгорание возникло вчера вечером в с. Купель Хмельницкого района. Горел жилой дом. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию ГСЧС Украины.

Медики на пожаре, фото: ГСЧС Украины

В помещении пожарные обнаружили тела двоих детей 2016 и 2019 годов рождения. Вероятно, они отравились продуктами горения.

Предварительно причиной пожара стало короткое замыкание электросети.

"Призываем граждан соблюдать правила пожарной безопасности и постоянно проверять исправность электро- и газового оборудования", – отмечают спасатели.

Ранее портал "Комментарии" сообщал:

6-летний ребенок выпал с седьмого этажа в Николаеве

Событие произошло вчера вечером. Ребенок упал с балкона седьмого этажа на шиферную крышу библиотеки на первом этаже дома. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию ГСЧС Украины.

Спасатели с помощью медицинских ношей спустили мальчика с крыши и передали бригаде скорой помощи. Что сейчас с ребенком – читайте по ссылке.

Читайте также: В Одессе внезапно скончался 19-летний курсант

19-летний курсант Одесского государственного университета внутренних дел Артур Дидур умер во время игры в волейбол. О смерти курсанта сообщили в университете, отметив, что трагедия произошла 8 сентября.

"С глубокой грустью и скорбью сообщаем, что 8 сентября преждевременно остановилось сердце курсанта 2-го курса факультета подготовки специалистов для органов досудебного расследования Национальной полиции Украины ОГУВД рядового полиции Артура Дидура. Что именно произошло – читайте по ссылке.