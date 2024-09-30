Из-за болезни скончался актер из «Полицейского из Беверли-Хиллз»

Американский актер Джон Эштон, известный своей ролью детектива Джона Таггарта в культовом фильме "Полицейский из Беверли-Хиллз", скончался в возрасте 76 лет. Об этом сообщает издание TMZ. Причиной смерти стал рак, с которым актер боролся последние годы.

Звезда «Полицейского из Беверли-Хиллз» Джон Эштон умер

"Джон оставил после себя наследие любви, преданности и служения. Память о нем навсегда будет храниться его женой, детьми, внуками, а также его братом, сестрами, его большой семьей и всеми, кто любил его. Влияние Джона на мир памяти" будут праздновать и отмечать будущие поколения", — сказал представитель актера.

Джон Эштон дебютировал в кино в 26 лет и на протяжении более 50 лет активно снимался в фильмах и сериалах. Его фильмография насчитывает более 200 кинокартин. Наиболее известной ролью стала его интерпретация детектива Джона Таггарта в фильме "Полицейский из Беверли-Хиллз".

Также актер сыграл отца Эрика Штольца в комедийной драме "Что-то невероятное" и выступил в роли соперника охотника за головами в комедии "Успеть до полуночи".

Кроме того, "Комментарии" писали, что известный певец 90-х, Метин Аролат, скончался во время концерта в Стамбуле. Это произошло в большой гостинице, где артист вдруг потерял сознание на глазах у зрителей. К сожалению, врачам не удалось его спасти.

Читайте на портале "Комментарии" - Известная британская актриса Мэгги Смит, завоевавшая сердца миллионов своими ролями в фильмах о "Гарри Поттере" и сериале "Аббатство Даунтон", умерла сегодня на 89 году жизни в больнице Челси и Вестминстера. Об этом сообщила ее семья.