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Главная Новости Общество происшествия Из РФ пытались переправить в Украину контрабандные COVID-тесты и элитные часы
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Из РФ пытались переправить в Украину контрабандные COVID-тесты и элитные часы

Общая стоимость товара может достигать более 9 млн грн.

сегодня, 18:49
Автор:

Ольга Чародий

Из России пытались переправить в Украину  более 10  ящиков контрабанды.

Из РФ пытались переправить в Украину контрабандные COVID-тесты и элитные часы

Фото: Государственная пограничная служба Украины

Как пишет пресс-служба ГПСУ, во время несения службы пограничники возле  пункта  Александровка обратили внимание на подозрительных  людей, которые несли коробки.

После  предупредительного выстрела,  сотрудники пограничного пункта попытались  задержать неизвестных, но те, бросив коробки, скрылись в сторону Российской Федерации.

В найденных ящиках пограничники нашли дорогой  на вид парфюм,  часы, изготовленные под  швейцарскую  фирму "HUBLOT",  мужские запонки,  красивые футляры под  дорогие часы и  даже  COVID-тесты.

Приблизительно, по подсчетам, к коробках контрабанды может  быть  на   9 млн грн.

Ранее "Комментарии" писали, что в новостях СМИ практически не каждый  день появляются новости о  контрабанде с медицинскими принадлежностями и  оборудованием после того как в стране ввели карантин. Совсем недавно был пойман "водолаз", который пытался через реку Тису в Румынию переправлять медицинские маски. Несмотря на его попытки доказать пограничникам свою непричастность, получил административное  наказание. 


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Источник: https://old.dpsu.gov.ua/ua/news/%20video%20-iz-rosii-namagalis-perepraviti-kontrabandu-na-9-milyoniv-griven-/
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