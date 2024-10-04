Инвалидность «под ключ»: руководительница МСЭК и ее сын заработали более 6 миллионов долларов

Найденные деньги у главы МСЭК. Фото: ГБР

Работники ГБР разоблачили руководительницу Хмельницкого областного центра медико-социальной экспертизы и ее сына на незаконном обогащении. Во время обысков у них нашли только наличными почти 6 миллионов долларов США в разных валютах. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию ГБР.

Сын чиновницы занимает руководящий пост в главном управлении Пенсионного фонда Украины в Хмельницкой области.

Правоохранители в рамках начатого уголовного производства по незаконному оформлению инвалидности мужчинам, пытающимся избежать военной службы, провели ряд обысков в служебных кабинетах и по месту жительства чиновников.

У руководительницы МСЭК в рабочем кабинете было обнаружено 100 тыс. долларов США, а также ряд поддельных медицинских документов, списки "уклонистов" с фамилиями и фиктивными диагнозами.

Кроме того, дома у чиновников работники ГБР обнаружили почти 5 млн 244 тыс. долларов США, 300 тыс. евро, более 5 млн грн, брендовые украшения и драгоценности. Правоохранители находили деньги в квартире практически в каждом уголке – в шкафах, ящиках, нишах. Также изъяты документы, подтверждающие незаконную деятельность должностных лиц и отмывание ими денег через разные бизнес-проекты.

Во время следственных действий чиновник пыталась избавиться от части денег, выбросив две сумки с полмиллиона долларов через окно.

Также, правоохранители обнаружили, что семье топ-чиновников принадлежат немалое состояние. Среди прочего они владеют 30 объектами недвижимости в Хмельницком, Львове и Киеве, 9 элитными автомобилями, корпоративными правами на 48 млн грн, гостинично-ресторанным комплексом на почти 3 тыс. м2 в одном из парков Хмельницкого. За границей в их собственности недвижимое имущество в Австрии, Испании и Турции. На валютных зарубежных счетах семья также "накопила" почти 2,3 млн. долларов США.

Все это состояние руководители не внесли в свои ежегодные декларации лиц, уполномоченных на выполнение функций государства.

Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается. Следователи устанавливают ряд других должностных лиц и членов семьи, которые могут быть причастны к указанным преступлениям.

Решается вопрос о сообщении чиновникам о подозрениях за мошенничество, совершенное в особо крупных размерах или организованной группой, легализацию имущества, полученного преступным путем, по предварительному сговору группой лиц в крупных размерах, декларирование недостоверной информации и незаконного обогащения (ч. 5 ст. 190, ч. .2 ст.

Санкция статей предусматривает лишение свободы до 12 лет с конфискацией всего имущества.

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