Инструктор избил военного на учебном полигоне: что произошло

ГБР сообщило о подозрении инструктору, избившему военнослужащего на учебном полигоне Кировоградщины. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию пресс-службы ведомства.

Задержанный подозреваемый, фото: ГБР

Инцидент произошел в сентябре 2024 года на занятиях по огневой подготовке. Между инструктором учебного взвода и одним из новобранцев возник конфликт, в ходе которого военнослужащий поразил курсанта прикладом автомата.

С телесными повреждениями курсант был госпитализирован в больницу. Уже на следующий день следователи Бюро возбудили уголовное производство по ч. 5 ст. 426-1 УКУ.

Командир учебного взвода, который был на месте происшествия, не принял никаких мер по прекращению избиения. Судебно-медицинская экспертиза установила, что телесные повреждения имеют среднюю степень тяжести.

Инструктору учебного взвода поставлено в известность о подозрении в превышении военным должностным лицом власти или служебных полномочий (ч. 5 ст. 426-1 УКУ). Командир учебного взвода сообщен о подозрении в бездействии военной власти (ч. 4 ст. 426 УКУ).

Напомним, портал "Комментарии" писал, что в Киеве произошла потасовка работников ТЦК и гражданина — видео скандала распространяется в сети интернет. В Киевском городском ТЦК рассказали о подробностях инцидента.

"При проверке документов данный гражданин вел себя агрессивно, отказался показать военно-учетные документы, после чего достал газовый баллончик и использовал его против военнослужащего группы оповещения и спровоцировал драку", — объяснили причины инцидента в терцентре.