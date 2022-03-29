Инструкция для украинских беженцев, выезжающих в Словакию

Словакия готова принимать украинских беженцев, спасающихся от войны. Если у вас есть биометрический паспорт, вы имеете право находиться легально на территории Словакии в течение 90 дней. Чтобы законно находиться на территории Словакии дольше, необходимо подать заявку на какую-либо форму легального пребывания или заявление на временное убежище или азил.

Флаги Украины и Словакии - фото из открытых источников

Ниже представлена подробная информация о пересечении границы и проживании в Словакии.

Пункты пересечения границы со Словакией

Для людей, которые едут в Словакию, сейчас действуют 3 пункта пересечения границы: Убля, Вишне Немецкое и Великий Слеменце.

Условия пересечения границы со Словакией

Въезд в Словакию разрешен всем, кто убегает от войны в Украине. Сейчас возможно пересечение границы даже для лиц, не имеющих проездного документа, в частности, биометрического паспорта. Тогда необходимо попросить временное или политическое убежище (азил). Если границу пересекают с малолетними детьми, необходимо иметь хотя бы свидетельство о рождении ребенка.

Лицам без паспорта рекомендуют иметь при себе какие-либо другие документы.

Что делать после пересечения границы со Словакией

После пересечения границы каждый гражданин Украины получит гуманитарную помощь. Словачиина предоставляет гражданам Украины и членам их семей временное жилье, питание, здравоохранение, гигиенические нужды и доступ к рынку труда.

После пересечения границы следует посетить центр большой вместимости, где необходимо подать запрос на жилье и где компетентные лица отправят в место, где будет предоставлено жилье. Транспортировка от пункта пересечения границы к месту временного проживания согласовывается на месте. Кое-где беженцам из Украины предоставляют бесплатный пригородный транспорт.

Как получить временное убежище в Словакии

Временное убежище предоставляется для защиты от войны, которая предоставляет доступ к жилью, питанию, здравоохранению и позволяет оставаться и работать в Словакии.

Зарегистрироваться на получение приюта в Словакии можно по ссылке.

Подать заявление на получение временного убежища можно лично непосредственно на границе или в отделении полиции по делам иностранцев. Каждая полнолиня должна подавать запрос на получение временного убежища самостоятельно.

Если вы можете подтвердить личность документом (паспортом или ID-картой), то временное убежище получите сразу. Если у человека нет документов, то заявление будет рассматриваться в течение примерно 30 дней.

Гражданам Украины сейчас более целесообразно подавать заявление на получение временного убежища, чем на азил. Если лицо подает заявление на азил, то получит возможность работать только при принятии решения о предоставлении азила.

После пересечения границы представители правительственных и общественных организаций предоставят информацию о проживании. Больше информации о доступном жилье можно узнать по ссылке.

Трудоустройство в Словакии

Граждане Украины, получившие приют, имеют такой же доступ к рынку труда, как и граждане Словакии. Украинцы могут быть устроены как по трудовому договору, так и в форме соглашения.

Список вакансий доступен по ссылке.

Также можно воспользоваться Интернет-справочником по рынку труда.

Материальная помощь в Словакии

Размер материальной помощи граждан Украины зависит от количества членов семьи и их положения.

За материальной помощью можно обратиться в бюро по вопросам труда, социальным вопросам и семье, где человеку предоставят консультацию.

Также можно получить субсидию на питание ребенка. Для получения субсидии на питание нужно узнать информацию при зачислении ребенка в школу или детский сад. Руководство учебного заведения направит родителей для дальнейших шагов.

Медицинская помощь в Словакии

Министерство здравоохранения Словацкой Республики предоставляет всю информацию о медицинской помощи беженцам на сайте Министерства.

Медицинская помощь будет предоставлена украинцам в следующих случаях:

если Словакия является транзитной страной, вы получите право на неотложную медицинскую помощь

если вы уже подали заявление на временное убежище или азил, то вы получите право на срочную и необходимую медицинскую помощь

Контакты стоматологов в Словакии, оказывающих бесплатную стоматологическую помощь:

https://www.stomatolog.help/en

https://www.skzl.sk/stomatologhelp

Получение лекарства

К гражданам Украины, получившим приют, ограничения по рецептам не применяются. Лекарства, медицинские приборы и диетическое питание будут выдаваться людям во временном убежище бесплатно.

COVID-19

Если у вас есть положительный результат теста на COVID-19, вы получите все необходимые обследования и уход. Если у вас нет страховки, расходы будут оплачены из государственного бюджета.

Полезные ссылки:

Общая информация по оказанию медицинской помощи

Список амбулаторных врачей в Словакии

Информированное согласие на предоставление медицинских услуг на украинском языке

Диализные центры, которыми могут пользоваться украинские беженцы

5 принципов в COVID-19 – руководство для пациента и его близких

Национальная линия содействия психическому здоровью на украинском языке: 0800 193 193

Куда обращаться за помощью в Словакии

Информация для украинцев, прибывающих в Словакию

Полиция: тел. номер: 158, 112

Отделение поликлиники: тел. номер: 155, 112

Пожарные: тел. номер: 150, 112

Посольство Украины в Словакии

Адрес: Radvanská 35, 81101, Bratislava, Словацкая республика

тел. номер: 421 2 592 028 10

Инфолинии для украиноязычных лиц – Министерство внутренних дел Словацкой Республики

421 513 816 111

421 259 765 111

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