Инспектор, оформлявший аварию Михаила Ефремова, рассказал, кто находился за рулем автомобиля

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Владимир Лавский
Допрос сотрудника Государственной инспекции безопасности дорожного движения подтвердил, что за рулем автомобиля Михаила Ефремова во время ДТП находился сам актер. Об этом сообщает телеграм-канал "Mash".
По показаниям инспектора, на водительском месте находился Ефремов с "характерным запахом изо рта", что свидетельствовало об алкогольном опьянении. Как отмечает патрульный, дорога на том участке была ровная, сухая, без выбоин и других изъянов, которые могли бы усложнить управление транспортным средством.
Как стало известно в субботу, 11 июля, адвокат актера Эльман Пашаев заявил, что данное дело - "коммерческое".
"Впервые вижу такую ситуацию. Родственники погибшего превратили судебный процесс в битву за деньги, где каждый хочет получить наибольшую выгоду", - отметил защитник Ефремова.
Как сообщали "Комментарии", ранее сторона защиты нашла доказательства невиновности актера, но пока следствию их так и не предоставила. По одной из версий, одной из причин может быть то, что актер в алкогольном опьянении ничего не помнит.
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