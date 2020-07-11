Инспектор, оформлявший аварию Михаила Ефремова, рассказал, кто находился за рулем автомобиля

Допрос сотрудника Государственной инспекции безопасности дорожного движения подтвердил, что за рулем автомобиля Михаила Ефремова во время ДТП находился сам актер. Об этом сообщает телеграм-канал "Mash".

По показаниям инспектора, на водительском месте находился Ефремов с "характерным запахом изо рта", что свидетельствовало об алкогольном опьянении. Как отмечает патрульный, дорога на том участке была ровная, сухая, без выбоин и других изъянов, которые могли бы усложнить управление транспортным средством.

Как стало известно в субботу, 11 июля, адвокат актера Эльман Пашаев заявил, что данное дело - "коммерческое".

"Впервые вижу такую ситуацию. Родственники погибшего превратили судебный процесс в битву за деньги, где каждый хочет получить наибольшую выгоду", - отметил защитник Ефремова.

Как сообщали "Комментарии", ранее сторона защиты нашла доказательства невиновности актера, но пока следствию их так и не предоставила. По одной из версий, одной из причин может быть то, что актер в алкогольном опьянении ничего не помнит.

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