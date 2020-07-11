kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 11.07.2020

BTC/USD

9208.36

ETH/USD

238.77

LTC/USD

44.12

НБУ 11.07.2020

USD/UAH

27.25

EUR/UAH

30.70

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Срываем маски
migrants
Записки эмигранта
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Общество происшествия Инспектор, оформлявший аварию Михаила Ефремова, рассказал, кто находился за рулем автомобиля
commentss НОВОСТИ Все новости

Инспектор, оформлявший аварию Михаила Ефремова, рассказал, кто находился за рулем автомобиля

Теперь адвокатам нужно подумать, как реагировать на данное заявление

сегодня, 13:48 comments558
Автор:

Владимир Лавский
Инспектор, оформлявший аварию Михаила Ефремова, рассказал, кто находился за рулем автомобиля

Допрос сотрудника Государственной инспекции безопасности дорожного движения подтвердил, что за рулем автомобиля Михаила Ефремова во время ДТП находился сам актер. Об этом сообщает телеграм-канал "Mash". 

По показаниям инспектора, на водительском месте находился Ефремов с "характерным запахом изо рта", что свидетельствовало об алкогольном опьянении. Как отмечает патрульный, дорога на том участке была ровная, сухая, без выбоин и других изъянов, которые могли бы усложнить управление транспортным средством. 

Как стало известно в субботу, 11 июля, адвокат актера Эльман Пашаев заявил, что данное дело - "коммерческое". 

"Впервые вижу такую ситуацию. Родственники погибшего превратили судебный процесс в битву за деньги, где каждый хочет получить наибольшую выгоду", - отметил защитник Ефремова. 

Как сообщали "Комментарии", ранее сторона защиты нашла доказательства невиновности актера, но пока следствию их так и не предоставила. По одной из версий, одной из причин может быть то, что актер в алкогольном опьянении ничего не помнит. 


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!