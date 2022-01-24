Информация о смерти Людмилы Янукович оказалась фейком: подробности

В понедельник, 24 января, многие украинские средства массовой информации, ссылаясь на политтехнолога и блогера Владимира Петрова, сообщили о "смерти" супруги экс-главы государства Виктора Януковича Людмилы. Спустя некоторое время представитель старшего сына беглого президента Александра — Юрий Кирасир — опроверг данную информацию на своей странице в Facebook, заявив, что это "не более чем чернейший пиар".

Людмила Янукович - фото: Facebook iaostro

Отметим, что о "смерти" Людмилы Янукович Петров написал в своем Telergam еще в воскресенье, 23 января. При чем больше нигде об этом не упоминалось, но запрос "людмила янукович умерла" был одним из наиболее популярных в этот день, писало издание РБК-Украина.

После того, как информация разлетелась в СМИ, Кирасир выступил с заявлением. Представитель Януковича заявил, что известие о смерти жены экс-президента Украины — ложь. Он отметил, что подобного рода сообщения — "не более чем чернейший пиар", и переходят "все человеческие границы".

Отметим, что о Людмиле Янукович известно ограниченное количество информации. Супруга президента-беглеца избегала внимания со стороны журналистов, воздерживалась от интервью и комментариев на публику. По данным СМИ, последние известия о ней, которые можно найти в Сети, гласят, что она проживала в аннексированном Крыму на вилле, которую для нее якобы приобрел Виктор Янукович. Сам беглый президент бросил супругу.

Ранее в материале портала "Комментарии" сообщалось, что Украина сможет получить замороженные в странах Евросообщества активы бывшего президента-беглеца Виктора Януковича и его соратников. Однако есть одно условие — полное отсутствие политического давления на национальные антикоррупционные органы.

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