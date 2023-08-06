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Худшая катастрофа в истории страны: в Словении из-за сильных осадков прорвало дамбу

После нескольких дней сильных осадков около двух третей территории Словении пострадали от наводнений.

сегодня, 13:25
Автор:
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Slava Kot
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Из-за сильных штормов, которые продолжаются в Словении, была повреждена дамба на реке Мура близ поселения Долня Быстрица. Экстренные службы эвакуировали более 500 человек из мест затоплений. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на словенское информационное агентство STA.

Худшая катастрофа в истории страны: в Словении из-за сильных осадков прорвало дамбу

Затоплена территория в поселении Равно-на-Корошкем. Фото: Грегор Равняк/AP

Река Мура, которая протекает через южную Австрию в сторону восточной Словении, имеет второй самый высокий уровень воды в истории. В Австрии уровень воды продолжает подниматься, а гидрологи указывают, что ситуацию трудно предсказать.


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По словам командующего гражданской обороны Среко Сестана, ситуация ухудшается, поскольку брешь в набережной становится все больше, а инженерные службы не могут ее закрыть. Рассматривается возможность сброса бетонных блоков с вертолетов, но таким действиям мешают погодные условия.

По предварительным оценкам, ущерб от наводнений превышает 500 миллионов евро. На катастрофические события в Словении отреагировала президентка страны.

"Теперь я знаю, что это самая худшая катастрофа в независимой Словении", — сказала президент Словении Наташа Пирц Мусар.

В четверг и пятницу в Словении прошли сильные дожди и наводнения. По данным СМИ в субботу вечером со ссылкой на полицию, погибли по меньшей мере четыре человека. Несколько городов оказались под водой, мосты разрушены, а словенские власти обратились за помощью к Европейской комиссии.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Укргидроэнерго назвали стоимость и сроки строительства новой Каховской ГЭС.

Также "Комментарии" писали, что в Греции разбился самолет, когда гасил лесные пожары. Видео с трагическим инцидентом попало в сеть.



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Источник: https://www.sta.si/
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