Хортица горит: что происходит в Запорожье сейчас

В Запорожье на острове Хортица 20 августа около 11:30 произошел масштабный пожар. Загорелись сухая растительность, кустарники и деревья. По предварительным оценкам, площадь возгорания составляет около 20 гектаров.

Пылает Хортица

Над ликвидацией огня работают подразделения ГСЧС. Спасатели проводят проливку очагов пламени и окапывание тлеющих деревьев, чтобы не допустить повторного возгорания. Для лучшей координации сил и обнаружения новых ячеек используется квадрокоптер, позволяющий вести воздушный мониторинг территории.

Тушение осложняется несколькими факторами — большой протяженностью фронта пожара, труднодоступными участками из-за рельефа местности, а также жаркой погодой с сильными порывами ветра, быстро распространяющими пламя.

По данным ГСЧС, к ликвидации чрезвычайной ситуации привлечены 81 спасателя и 18 единиц техники. Работы продолжаются, пожарные делают все возможное, чтобы локализовать пожар и не допустить его распространения на большие площади острова.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Социальная сеть TikTok удалила два аккаунта бывшего народного депутата и владельца телеканала "Наш" Евгения Мураева, которые активно распространяли пророссийские месседжи и дезинформацию. Об этом сообщил Центр противодействия дезинформации. В то же время, отмечается, что политик уже создал резервную страницу.

Напомним, в июле 2023 года СБУ объявила Мураеву подозрение в государственной измене, собрав доказательную базу его причастности к взрывной деятельности против Украины. По данным "Украинской правды", еще в мае 2022 года он уехал из страны.

