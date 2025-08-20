Хортица горит: что происходит в Запорожье сейчас

Рубрики
МЕНЮ
Ткачова Марія
В Запорожье на острове Хортица 20 августа около 11:30 произошел масштабный пожар. Загорелись сухая растительность, кустарники и деревья. По предварительным оценкам, площадь возгорания составляет около 20 гектаров.
Пылает Хортица
Над ликвидацией огня работают подразделения ГСЧС. Спасатели проводят проливку очагов пламени и окапывание тлеющих деревьев, чтобы не допустить повторного возгорания. Для лучшей координации сил и обнаружения новых ячеек используется квадрокоптер, позволяющий вести воздушный мониторинг территории.
Тушение осложняется несколькими факторами — большой протяженностью фронта пожара, труднодоступными участками из-за рельефа местности, а также жаркой погодой с сильными порывами ветра, быстро распространяющими пламя.
По данным ГСЧС, к ликвидации чрезвычайной ситуации привлечены 81 спасателя и 18 единиц техники. Работы продолжаются, пожарные делают все возможное, чтобы локализовать пожар и не допустить его распространения на большие площади острова.