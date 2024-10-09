Хмельнитчина «живет с удовольствием»: ГБР обнаружило у депутата более полутора миллионов долларов

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Недилько Ксения
Сотрудники ГБР обнаружили у депутата Хмельницкого городского совета более полутора миллионов незадекларированных долларов и объекты недвижимости. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Государственного бюро расследований.
Найденные деньги у депутата ХГС. Фото: ГБР
Женщина в своей декларации вообще не указала наличие у нее наличных денег. В то же время, во время обысков в индивидуальных банковских ячейках, открытых на ее имя, и по месту ее работы правоохранители изъяли более 1,5 млн долларов США в разной валюте.
Следователи Бюро расследуют уголовное производство по сделкам на Хмельницкой таможне во время выполнения соглашений частной компанией, директором которой в настоящее время является депутат.
В настоящее время фигурантка задержана по подозрению в незаконном обогащении (ст. 368-5 УК Украины).
Санкция статьи предусматривает лишение свободы до 10 лет с конфискацией всего имущества.
Досудебное расследование продолжается. Процессуальное руководство осуществляет Офис Генерального прокурора.
Ранее портал "Комментарии" сообщал:
Инвалидность "под ключ": руководительница МСЭК и ее сын заработали более 6 миллионов долларов
Сотрудники ГБР разоблачили руководительницу Хмельницкого областного центра медико-социальной экспертизы и ее сына на незаконном обогащении. Во время обысков у них нашли только наличными почти 6 миллионов долларов США в разных валютах. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию ГБР.
Сын чиновницы занимает руководящую должность в главном управлении Пенсионного фонда Украины в Хмельницкой области. Правоохранители в рамках начатого уголовного производства по незаконному оформлению инвалидности мужчинам, пытающимся избежать военной службы, провели ряд обысков в служебных кабинетах и по месту жительства чиновников.
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