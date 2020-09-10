Херсонский суд арестовал 65 самолетов России

Суд города Херсона арестовал 65 самолетов, которые нарушили порядок въезда и выезда из аннексированного Крыма. Об этом информирует пресс-служба прокуратуры Автономной Республики.

Сообщается, что под процессуальным руководством прокуратуры АР Крым, ГУ СБУ в АР Крым (с дислокацией в городе Херсон) расследуют уголовное производство “по фактам нарушения должностными лицами иностранных авиакомпаний правил международных полетов и нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию и выезда из нее (ч. 2 ст. 332-1, ст. 334 и ч. 1 ст. 111 УК Украины)”. Как известно, воздушное пространство Украина закрыла над оккупированной территорией сразу же после аннексии - в марте 2014-го. Однако, невзирая на запрет полетов, около 40 компаний РФ летали в Крым, нарушая множество международных законов.

Напомним, на днях тайванцы сбили военный самолет Су-35 российского производства. Летчик успел катапультироваться, однако ему потребовалась помощь медиков. Отметим, что конфликт Китая и Тайваня продолжается уже много лет: официальный Пекин не признает независимость острова, называя его жителей мятежниками.

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