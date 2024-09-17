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Харьковского спасателя Артема Костырю наградили званием Героя Украины посмертно

Харьковский спасатель погиб во время повторного вражеского обстрела

сегодня, 14:32
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Недилько Ксения

По представлению Харьковской областной военной администрации, Указом Президента Украины Владимира Зеленского от 16 сентября 2024 года Артему Костыре присвоено звание Герой Украины с удостоением ордена "Золотая Звезда" (посмертно). Это высокое признание стало благодарностью за его отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении служебных обязанностей. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Харьковской ОВА.

Харьковского спасателя Артема Костырю наградили званием Героя Украины посмертно

Артем Костыря. Фото: ХОВА

Артем Костыря – подполковник службы гражданской защиты, был руководителем Харьковского районного управления ГУ ГСЧС. 13 июля 2024 года при исполнении служебных обязанностей, спасая жизнь других, погиб в результате российского удара по поселку Буды. Артем Костыря был одним из первых, кто прибыл на место происшествия, чтобы ликвидировать последствия вражеской атаки. Несмотря на опасность, он возглавлял и руководил действиями пожарно-спасательных подразделений. К сожалению, второй ракетный удар оборвал жизнь 40-летнего мужчины.

Артем Костыря посвятил службе в ГСЧС 19 лет своей жизни. За это время он прошел путь от инспектора до начальника управления, всегда оставаясь верным своему делу.

Харьковского спасателя Артема Костырю наградили званием Героя Украины посмертно - фото 2

Ранее портал "Комментарии" сообщал:

16 июля с подполковником ГСЧС Артемом Костырей простились в Харькове. Месяц назад мужчине исполнилось 40 лет. Хоронят его в закрытом гробу, сообщает корреспондент Суспильное Харьков.

На прощание с погибшим пришли более полутысячи коллег, родных и друзей. Спасатель Артем Костыря – родом из Херсонской области. В Харьковском районе он работал последние 12 лет, рассказал начальник управления ГСЧС Харьковской области Артем Астахов.

"Начальником Харьковского районного управления Артема назначили в апреле. Первой его должностью была младший инспектор в Холодногорском районе. После этого работал в инспекции, был начальником подразделения. 13 июля он прибыл на место попадания, с коллегами тушил пожар и спасал гражданских. Получил информацию о возможном повторном ударе, вывел с места всех гражданских и подчиненных, а сам не успел уйти — ракета упала неподалеку от него", — сказал Астахов.



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