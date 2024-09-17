Харьковского спасателя Артема Костырю наградили званием Героя Украины посмертно

По представлению Харьковской областной военной администрации, Указом Президента Украины Владимира Зеленского от 16 сентября 2024 года Артему Костыре присвоено звание Герой Украины с удостоением ордена "Золотая Звезда" (посмертно). Это высокое признание стало благодарностью за его отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении служебных обязанностей. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Харьковской ОВА.

Артем Костыря. Фото: ХОВА

Артем Костыря – подполковник службы гражданской защиты, был руководителем Харьковского районного управления ГУ ГСЧС. 13 июля 2024 года при исполнении служебных обязанностей, спасая жизнь других, погиб в результате российского удара по поселку Буды. Артем Костыря был одним из первых, кто прибыл на место происшествия, чтобы ликвидировать последствия вражеской атаки. Несмотря на опасность, он возглавлял и руководил действиями пожарно-спасательных подразделений. К сожалению, второй ракетный удар оборвал жизнь 40-летнего мужчины.

Артем Костыря посвятил службе в ГСЧС 19 лет своей жизни. За это время он прошел путь от инспектора до начальника управления, всегда оставаясь верным своему делу.





Ранее портал "Комментарии" сообщал:

16 июля с подполковником ГСЧС Артемом Костырей простились в Харькове. Месяц назад мужчине исполнилось 40 лет. Хоронят его в закрытом гробу, сообщает корреспондент Суспильное Харьков.

На прощание с погибшим пришли более полутысячи коллег, родных и друзей. Спасатель Артем Костыря – родом из Херсонской области. В Харьковском районе он работал последние 12 лет, рассказал начальник управления ГСЧС Харьковской области Артем Астахов.

"Начальником Харьковского районного управления Артема назначили в апреле. Первой его должностью была младший инспектор в Холодногорском районе. После этого работал в инспекции, был начальником подразделения. 13 июля он прибыл на место попадания, с коллегами тушил пожар и спасал гражданских. Получил информацию о возможном повторном ударе, вывел с места всех гражданских и подчиненных, а сам не успел уйти — ракета упала неподалеку от него", — сказал Астахов.