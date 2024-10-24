ГУР предупредило о подготовке провокаций в городах Украины

ГУР МО информирует, что анонимные аккаунты в мессенджере Telegram ищут людей, согласных за деньги выйти на "митинги", направленные на дискредитацию военно-политического руководства Украины, в частности спецслужб. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Главного управления разведки Минобороны Украины.

Кирилл Буданов. Фото из открытых источников

"Тех, кто покупается, просят снимать фото и видео с провокативных акций, чтобы создать "картинку" с целью общественной поляризации и создания напряжения внутри Украины.

Соответствующие проплаченные сборища хотят собрать в Киеве, Одессе, Днепре и других областных центрах", – сообщают в ГУР.

Военная разведка предостерегает граждан Украины от участия во вредных для национальной безопасности мероприятиях.

Ранее портал "Комментарии" сообщал:

В Днепре расследуют избиение активистки и препятствование работе журналиста

По данным следствия, 23 октября 2024 журналист и общественные активисты прибыли в помещение Днепровского городского совета во время проведения очередной сессии для общения с депутатами. Традиционная акция "Деньги на ВСУ" проводится для того, чтобы из местного бюджета были выделены средства в помощь Силам обороны Украины.

С целью препятствования исполнению журналистом профессиональных обязанностей сотрудник КП горсовета не допускал его в сессионный зал и закрыл в соседнем помещении.

Кроме этого, депутат горсовета толкнула в лицо активистку мирной акции. В настоящее время продолжаются процессуальные и следственные действия.

По данным местных пабликов, толкнувшая в лицо депутат – депутат Днепровского городского совета от депутатской фракции Политической партии "Пропозиція", заведующая аллергологическим отделением КЗ "Днепровское клиническое объединение скорой медицинской помощи" Евгения Дитятковская. Она также дала комментарий по этому поводу. Видео скандала – по ссылке.