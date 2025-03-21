ГСЧС предупреждают украинцев о 3-м уровне опасности: что происходит

По данным Укргидрометцентра, 21-24 марта из-за потепления и осадков в высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень).

Лавина. Фото из открытых источников

Спасатели ГСЧС отмечают: "Будьте осторожны во время путешествий в горы! Избегайте лавиноопасных маршрутов и смотрите за обновлением прогноза погоды".

Напомним, портал "Комментарии" писал, что 26-летняя швейцарская спортсменка Софи Хедигер погибла из-за лавины на горном курорте Ароза. Трагедия произошла 23 декабря.

Как сообщают СМИ, Софи попала под лавину, катаясь на одном из популярных курортов Швейцарии. Ее семья и близкие попросили не разглашать детали трагедии, поэтому обстоятельства происшествия остаются конфиденциальными.

Федерация зимних видов спорта Швейцарии выразила свои соболезнования родным и друзьям Софи. Исполнительный директор организации Вальтер Ройссер назвал это событие "огромной потерей" и отметил, что трагедия затмила рождественские праздники для всего спортивного сообщества страны. Софи была талантливой сноубордисткой, достигшей немалых высот в спорте. Она принимала участие в Олимпийских играх 2022 года, а в прошлом сезоне трижды поднималась на пьедестал Кубка мира.

Также "Комментарии" писали, что в пятницу, 21 марта, в Украине весеннее тепло будет ощущаться еще больше. Столбики термометров в большинстве регионов подпрыгнут до 11°... 14°, только на востоке будет немного прохладнее. Осадков не ожидается, а жителей нашей страны ожидает солнечная погода, местами — с небольшой облачностью.