Группа ирландских рыбаков заставила ВМС России покинуть побережье страны: как им это удалось

Рыбацкая община на южной оконечности Ирландии вздохнула с облегчением в эти выходные после того, как российское правительство подверглось призыву местных рыбаков, заявивших, что морские учения, устроенные Москвой у побережья Ирландии, могут поставить под угрозу их жизнь. Об этом сообщает CNN.

Патрик Мерфи, глава ирландской организации производителей южной и западной рыбы – CNN

"Я действительно шокирован. Я не думал, что мы старики... окажем влияние на международную дипломатию", — сказал CNN Патрик Мерфи, глава ирландской организации производителей южной и западной рыбы в Каслтаунбере, вскоре после того, как появилась новость об изменении плана Россией.

Вооруженные силы Москвы планировали провести обучение примерно в 150 милях от побережья Ирландии, в исключительной экономической зоне Ирландии, что, по словам ирландских рыбаков, является критическим для их существования.

Согласно сообщению, опубликованному на прошлой неделе Министерством транспорта Ирландии, обучение предусматривало "использование морской артиллерии и запуск ракет", в котором сообщалось о "серьезных рисках безопасности в зоне операции".

Накануне запланированных учений, которые должны были состояться в начале февраля, жители Каслтаунбера сообщили CNN, что они "озабочены" опасностью.

На минувшей неделе Мерфи встретился с послом России в Ирландии Юрием Филатовым, чтобы надавить на дело рыбаков. Сначала они сказали россиянам, что планируют ловить рыбу вне зависимости от военно-морской деятельности.

Филатов сначала призвал рыбаков "воздержаться от любых провокационных действий, которые могут угрожать всем причастным", по словам представителя российского посольства.

Но в субботу вечером Москва объявила, что учения будут перенесены как "жест доброй воли" после призывов ирландского правительства и рыболовов, "с целью не препятствовать рыболовству".

Мерфи сказал, что считает, что работа его и других рыболовов, повысивших международную осведомленность по этому вопросу, помогла Москве изменить свое мнение.

"Вы и не ожидали, что русская нация послушает пару рыбаков. Разве это не показывает, что простой небольшой разговор может изменить вещи? Сила слов намного лучше, чем сила пистолета. Я в восторге", — сказал Мерфи

Как сообщали ранее "Комментарии", Россия проведет масштабные учения ВМС с привлечением всех своих флотов.

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