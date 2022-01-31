Группа ирландских рыбаков заставила ВМС России покинуть побережье страны: как им это удалось

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Карина Ожерельева
Рыбацкая община на южной оконечности Ирландии вздохнула с облегчением в эти выходные после того, как российское правительство подверглось призыву местных рыбаков, заявивших, что морские учения, устроенные Москвой у побережья Ирландии, могут поставить под угрозу их жизнь. Об этом сообщает CNN.
Патрик Мерфи, глава ирландской организации производителей южной и западной рыбы – CNN
Вооруженные силы Москвы планировали провести обучение примерно в 150 милях от побережья Ирландии, в исключительной экономической зоне Ирландии, что, по словам ирландских рыбаков, является критическим для их существования.
Согласно сообщению, опубликованному на прошлой неделе Министерством транспорта Ирландии, обучение предусматривало "использование морской артиллерии и запуск ракет", в котором сообщалось о "серьезных рисках безопасности в зоне операции".
Накануне запланированных учений, которые должны были состояться в начале февраля, жители Каслтаунбера сообщили CNN, что они "озабочены" опасностью.
На минувшей неделе Мерфи встретился с послом России в Ирландии Юрием Филатовым, чтобы надавить на дело рыбаков. Сначала они сказали россиянам, что планируют ловить рыбу вне зависимости от военно-морской деятельности.
Филатов сначала призвал рыбаков "воздержаться от любых провокационных действий, которые могут угрожать всем причастным", по словам представителя российского посольства.
Но в субботу вечером Москва объявила, что учения будут перенесены как "жест доброй воли" после призывов ирландского правительства и рыболовов, "с целью не препятствовать рыболовству".
Мерфи сказал, что считает, что работа его и других рыболовов, повысивших международную осведомленность по этому вопросу, помогла Москве изменить свое мнение.
Как сообщали ранее "Комментарии", Россия проведет масштабные учения ВМС с привлечением всех своих флотов.
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