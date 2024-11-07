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Громкую драку в Полтаве устроили правоохранитель и "авторитеты": подробности

Драка произошла 2 ноября: телесные повреждения получил житель Киева

сегодня, 21:39
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Кречмаровская Наталия








В одном из ресторанов Полтавы произошла драка — участников задержали, некоторые из них оказались известными в городе лицами. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Государственное бюро расследований.

Громкую драку в Полтаве устроили правоохранитель и "авторитеты": подробности

Фото ГБР

“Работники ДБР задержали трех фигурантов избиения столичного жителя в одном из ресторанов Полтавы. Уголовное производство было открыто Национальной полицией, а 7 ноября передано Государственному бюро расследований. Бюро сразу включилось в работу и через несколько часов все действующие лица инцидента были задержаны”, — сообщили в ГБР.

В бюро уточнили, что 2 ноября 2024 года полиция выехала по вызову в развлекательное заведение. Сообщалось, что там неизвестные избили парня. Девушка потерпевшего рассказала в соцсетях, что избитый парень вступился за нее, поскольку к ней стали приставать мужчины за соседним столиком.

Пострадавший получил сотрясение мозга, перелом носа и другие ушибы – его доставили в больницу.

В ходе расследования было установлено, что среди лиц, совершивших хулиганские действия, был местный правоохранитель и известный в Полтаве бизнесмен с уголовным прошлым, а также его помощник.

В рамках начатого уголовного производства решается вопрос об извещении им о подозрениях в хулиганстве, совершенном группой лиц (ч. 2 ст. 296 УК Украины).


Ранее портал "Комментарии" сообщал, что неподалеку от границы с Румынией обнаружили останки человека и личные вещи. Информацию об обнаружении местными жителями недалеко от границы тела человека получили пограничники отдела "Шибены" Черновицкого отряда.

Громкую драку в Полтаве устроили правоохранитель и ”авторитеты”: подробности - фото 2
Громкую драку в Полтаве устроили правоохранитель и ”авторитеты”: подробности - фото 3

Подробнее о ситуации читайте по ссылке.




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Источник: https://dbr.gov.ua/news/dbr-zatrimalo-pravoohoroncya-ta-shhe-dvoh-avtoritetiv-yaki-v-odnomu-z-restoraniv-poltavi-chiplyalis-do-divchini-ta-pobili-ii-hlopcya
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