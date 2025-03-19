Громкий скандал в Винницком кардиоцентре: врачи требовали деньги у пациентов за лечение и операции

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Кречмаровская Наталия
В Министерстве здравоохранения Украины рассказали, что отреагировали на сообщение в социальной сети. В сообщении говорилось, что у пациента в Винницком кардиоцентре требовали деньги для проведения лечения и оперативного вмешательства. Также в сообщении говорилось, что родственники пациента получили перечень лекарств, которые нужно докупить за свой счет.
Иллюстративное фото
В министерстве подчеркнули, что оперативно создали комиссию и совместно с НСЗУ и правоохранителями. Представители этой группы производят проверку по приведенным данным.
Также в Минздраве отметили, что позиция министерства неизменна — медучреждения, законтрактованные Национальной службой здоровья Украины в рамках программы медицинских гарантий, должны предоставлять пациентам лекарства и медицинские услуги, необходимые при лечении, бесплатно.
Напомним, что в Украине с 1 марта 2025 года, как писал портал "Комментарии", возобновили контроль за ценами на лекарственные средства в аптечных заведениях. Проверки проводят специалисты Госпродпотребслужбы.
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