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Громкий скандал в ТЦК: в Волынском центре комплектования объяснили причину бунта

Как в Волынском ОТЦК объяснили, почему мужчина пытался поднять бунт в помещении центра комплектования

22 ноября 2024, 13:36
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Кречмаровская Наталия

Бунт в ТЦК пытался поднять в прошлом осужденный гражданин – это провокация, которая будет иметь последствия. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Волынского областного ТЦК и СП.

Громкий скандал в ТЦК: в Волынском центре комплектования объяснили причину бунта

Иллюстративное фото

Отреагировали в ТЦК на видео, распространяемое в сети интернет. Объяснили, что в прошлом судимый гражданин пытается создать хаос в здании Территориального центра комплектования и социальной поддержки. "Это лицо неоднократно нарушало правила — курило в запрещенных местах, провоцировало других и подстрекало к конфликтам", — уточнили в центре.

По мнению представителей ТЦК, цель таких действий очевидна – дестабилизировать ситуацию и посеять недоверие к работе военных. Отмечают, что военнослужащие ТЦК и СП действовали строго в рамках закона, обеспечивая порядок и предотвращая эскалацию. Также в ТЦК подчеркнули, что правонарушитель понесет ответственность согласно действующему законодательству.

"Обращаемся ко всем: агрессия против военнослужащих Вооруженных Сил Украины имеет криминальные последствия. Если у вас есть избыток тестостерона — направляйте его на борьбу с врагом, а не на провокации против своих. Вспомните, что именно эти военные, прошедшие войну ветераны защищали вас и вашу страну”, — обратились к гражданам в ТЦК.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что украинцы жалуются на мобилизационные мероприятия, которые проводят представители ТЦК, однако может быть еще жестче. В каких условиях мобилизационные мероприятия значительно усилятся, рассказал экс-командир полка АЗОВ, майор ВСУ, заместитель командира 3 ОШБр Максим Жорин. Узнать подробнее о видении военной работы ТЦК, читайте по ссылке.



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Источник: https://www.facebook.com/volynarmy/posts/pfbid035AVMsCJcK6FuaKg2yV5qQ6tYkfgdkDw2DraHYoqeLBk51EYo8g5rtJ8xVNydUx9cl?locale=ru_RU
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