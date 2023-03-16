Государственные тайны, случайно попавшие в открытый доступ

Каждое правительство в мире хранит секретную информацию, в которую входят конфиденциальные данные чиновников, разведданные меры безопасности. Когда эти секреты больше не являются вопросом национальной безопасности, их могут обнародовать. Некоторую информацию получают разведчики, но иногда правительства просто случайно обнародуют цену и засекреченную информацию, связанную с войной, терроризмом или другими государственными мерами.

Правительства стран случайно утрачивали секретную информацию. Фото из открытых источников

Секретные файлы Аль-Каиды в поезде

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В 2008 году BBC сообщило, что один из чиновников случайно оставил в поезде два отчета с секретными файлами об Аль-Каиде. Один отчет содержал информацию о силах безопасности Ирана, а другой секретный документ был создан по заказу Министерства иностранных дел и Министерства внутренних дел назывался "Уязвимые места Аль-Каиды". Отчеты имели пометку "только для Великобритании/США/Канады и Австралии".

Секретные документы, продаваемые в шкафах

В 2018 году мужчина приобрел на секонд-хенде в Австралии два шкафа. После того, как ему удалось открыть висячие замки, оказалось, что в шкафах находились многочисленные документы о деятельности австралийского правительства. Большинство материалов имели гриф "совершенно секретно".

Слили данные миллионов избирателей США

В 2015 году информационное агентство Reuters сообщило, что личная информация примерно 191 миллиона американских избирателей попала в интернет. Это примерно 79% людей, обладающих правом голоса в США. В обнародованной информации содержались данные об именах, адресах, номерах телефонов, датах рождения, партийной принадлежности и других характеристиках граждан США, которыми могли воспользоваться потенциальные мошенники.

Секреты атомных подлодок от правительства Великобритании

Издание The Guardian сообщило, что в 2011 году Минобороны опубликовало на своем сайте секреты ядерного флота Великобритании. Информация содержала детальный анализ серьезной аварии на атомных подлодках с выводом, который показал, что реакторы потенциально уязвимы. Оказалось, что обнародованная информация была лишь частью большего документа, который не открывался на сайте, однако можно было скопировать и открыть в другой программе на личном ПК.

Правительство США обнародовало секретный список ядерных объектов

Во время президентства Барака Обамы правительственная типография опубликовала 266-страничный отчет о ядерной программе страны. В докладе были обозначены точные местоположения топлива, используемого для ядерного оружия. В частности, сообщалось о ядерных учреждениях в Лос-Аламосе, Ливерморе, Сандии и Теннесси.

Правительство Великобритании обнародовало инструменты борьбы с терроризмом в Trello

Trello, это приложение, которое позволяет работать одновременно нескольким людям или командам на онлайн-досках. Как правило, эти онлайн-доски частные, однако в 2018 году британское правительство случайно изменило настройки на общедоступные. Таким образом, с помощью простого поиска Google можно было найти информацию об антитеррористических документах и текстах инструкций по пропускам в правительственные здания. Там же содержались имена, номера телефонов и электронные адреса высших государственных служащих и агентов.

Стала утечка протоколов смерти королевы Елизаветы

Вероятно, это вопрос не национальной безопасности, но в 2021 году произошла утечка документов о мерах, которые будут реализованы после смерти королевы Елизаветы. Операция получила название "Лондонский мост". И сообщала план действия. В день смерти королевы сначала сообщали премьера, секретаря кабинета министров и других чиновников. Далее семья королевы сообщила общественность о трагической ситуации официальным заявлением. Смерть королевы Елизаветы называли Днем D, после которого должны были продолжаться еще девять дней разных процедур и протоколов. Спустя почти год, когда она умерла 8 сентября в возрасте 96 лет, была начата операция "Лондонский мост".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что секретные записи предупреждали президента США о войне в Украине.

Также "Комментарии" писали, что в Молдавии раскрыли планы Кремля по покорению государства.