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Государственная измена и незаконное обогащение: украинского нардепа заочно арестовали

Андрей Деркач подозревается в государственной измене и незаконном обогащении

27 октября 2022, 23:51
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Автор:

Лиля Воробьева

Внефракционного нардепа Андрея Деркача заочно арестовал Высший антикоррупционный суд Украины. Его подозревают в государственной измене и незаконном обогащении с помощью российских денег. Об этом сообщают "Комментарии", ссылаясь на Специализированную антикоррупционную прокуратуру в Telegram .

Государственная измена и незаконное обогащение: украинского нардепа заочно арестовали

Андрей Деркач (фото из открытых источников)

В сообщении ведомства не указывают имя нардепа, но, ознакомившись с эпизодами дела, можно догадаться, что речь идет об Андрее Деркаче. На судебном заседании было решено избрать ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

По информации правоохранителей, нардеп в течение 2019-2022 годов получил от российских силовиков не менее 567 000 долларов, которые Деркач получил за подрывную деятельность против Украины. Речь идет о дискредитации на международной арене, ухудшении отношений с США, усложнении интеграции Украины в ЕС и НАТО.

Следовательно, Андрея Деркача подозревают в государственной измене и незаконном обогащении. В сентябре его объявили в розыск.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, о чем говорили Байден и Порошенко в новой порции "пленок Деркача". Народный депутат Андрей Деркач представил очередную порцию записей телефонных разговоров якобы между пятым президентом Украины Петром Порошенко и бывшим вице-президентом США Джо Байденом. Андрей Деркач заявляет, что записанный разговор состоялся 16 ноября 2016 года. В частности, на записях Порошенко якобы просит Байдена о политическом содействии Украине, чтобы тогдашний вице-президент США поддержал Украину в вопросах Минских переговоров, а также безвизового режима с Евросоюзом.



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Источник: https://t.me/sap_gov_ua
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