Гордон обратился к белорусам на фоне массовых протестов

Дмитрий Гордон "Украинская правда"

Известный украинский журналист Дмитрий Гордон заявил, что президент Беларуси Александр Лукашенко должен прислушаться к своему народу, который вышел на массовые протесты в связи с фальшивыми результатами выборов, и покинуть пост, прежде чем совершит непоправимые ошибки. Свое обращение Гордрн записал на своем YouTube-канале.

Так, журналист отметил, что ощущает себя обязанным обратиться к самим белорусам после большого интервью с их лидером накануне выборов.

"Многие убеждены, что Лукашенко заплатил мне за это интервью, другие - более продвинутые - утверждают, что я заплатил за него Лукашенко. Уверенно заявляю, данное интервью не было проплаченным, заказанным и вопросы не были заранее оговорены. Я 10 лет мечтал о встрече с Лукашенко для того, чтобы задать ему интересующие меня вопросы и это, наконец, произошло", - отметил Гордон.

При этом он подчеркнул, что президент Беларуси, несмотря на ряд обвинений и критики в отношении экс-президента Украины Виктора Януковича в период Майдана 2013-2014 года, сейчас совершает похожие ошибки.

"Я с ужасом наблюдаю, как десятки молодых и красивых людей Беларуси отправлены в тюрьму только за то, что вышли на мирный протест в защиту своих прав. Я посмотрел кадры с места убийства парня, про которого сначала в СМИ рассказывали, что у него в руке взоорвалась граната. Нет. У него в руках ничего не бело. Значит, белорусские власти начали повторять ужасный сценарий Януковича", - отметил Гордон и призвал Лукашенко уйти сейчас, чтобы снизить хотя бы репутационные риски своей персоны.

Также журналист обратился к белорусам, напомнив им про ошибки самих украинцев, которые достигли победы на Майдане, но позднее были обмануты новой властью..

"Революции устраивают романтики, плодами революции пользуются негодяи", - предостерег Дмитрий Гордон братьев-белорусов известной поговоркой.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что Александр Лукашенко рассказал Дмитрию Гордону, как относится к экс-гаранту Украины Виктору Януковичу после его бегства на фоне Революции Достоинства.









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