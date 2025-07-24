Голова была в пасти медведя: девушка неожиданно спаслась из-за одной мелочи

24-летняя Ванесса Чапут из Канады пережила страшное нападение медведя гризли во время пробежки в Юконе, но смогла выжить. Девушка утверждает, что ее спасла обычная заколка для волос. Аксессуар стоимостью менее 8 долларов неожиданно стал тем фактором, который заставил медведя прекратить атаку.

Женщину спасла заколка для волос от нападения медведя

30 июня Ванесса бегала со своей собакой Луной, когда неожиданно наткнулась на нескольких медведей. Двух из них отпугнула овчарка, но большой самец напал на девушку, когда она пыталась спрятаться за деревом.

"Медведь сбил меня с ног, схватил мою голову пастью, и я оказалась на земле. Ты чувствуешь себя, как кукла, и ничего не можешь сделать. Я помню, как меня бросали", — рассказала она о нападении медведя.

Однако Ванессу спасла ее заколка. По ее словам, медведь раздавил пластиковую заколку, которую девушка носила на голове. Ее пружинный механизм с треском разразился в пасти дикого животного. От неожиданной боли и шума собаки медведь испугался и убежал.

После этого женщине удалось добраться до дороги и вызвать помощь. Ее госпитализировали с серьезными травмами, в том числе повреждениями позвоночника, рук, бедер и нервных окончаний. Медики наложили более 30-ти швов, после чего Ванесса провела в больнице 10 дней.

"Я не виню медведей в случившемся, и я не виню свою собаку или себя. Это просто произошло не в то время, не в том месте, и это могло произойти со всеми", — говорит девушка.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, как медведь напал на российскую туристку и снял с нее скальп.

Также "Комментарии" писали, что в Греции медведь столкнул туриста в 800-метровое ущелье.