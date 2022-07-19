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Голобуцкий заявил, что Евгений Мойсеенко зарабатывает на водителях

В сети появились видеосвидетельства теневых манипуляций в сервисных центрах МВД

сегодня, 15:11
Автор:

Станислав Молчанов
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Голобуцкий заявил, что Евгений Мойсеенко зарабатывает на водителях

Євген Мойсеєнко. Фото - auto.24tv

Украинцы, потерявшие водительские удостоверения из-за войны с россией, вынуждены платить за их восстановление $200. Об этом пишет издание Украинские новости.

"Схема работает так: полуработники сервисных центров занимают места в электронной очереди, а затем продают их", — пишет политтехнолог Алексей Голобуцкий в своем Facebook .

По словам эксперта, в сети появились видеосвидетельства теневых манипуляций в сервисных центрах МВД: умышленное бронирование сотрудниками всех талончиков электронной очереди, чтобы водители вынуждены были покупать возможность попасть на прием: "Самая популярная из-за войны услуга – восстановление водительских прав (под обстрелами и во время эвакуации люди думают все же о сохранении жизней, а не вполне восстановительных бумажек) – теперь тянет на целых $200".


Голобуцкий отмечает: "$200 для беженца без работы и доходов, для эвакуированного с одним чемоданом на всю семью, для того же терробороновца, который в очередной раз вырвался из боя, потеряв все, кроме оружия – это очень весомая сумма. Сейчас вообще у всех, кроме чиновников" (и бойцов, спасибо донациям наших союзников) с доходами напряженка. Но тотальная теневая машина прекрасно возобновила обороты – если вообще когда-то их останавливала или хотя бы сбавляла".


Эксперт считает, что к этой схеме может быть причастен руководитель Главного сервисного центра МВД Евгений Мойсеенко.


"Ответственный за эту систему — Руководитель Главного сервисного центра МВД Евгений Мойсеенко. По данным СМИ с осени 2021 — человек Евгения Енина, который и назначил именно для того, чтобы подмять все эти схемы взяток за права, справки, регистрации и т.д.", — отмечает Голобуцкий.


Политтехнолог вспоминает, что еще тогда назначение Мойсеенко вызвало малоприятные вопросы. Эксперты отметили, что задекларированные активы более чем в 10 раз превышают официальные доходы Моисеенко . В то время Мойсеенко уже был госчиновником – до получения должности руководителя Главного сервисного центра МВД Евгений Мойсеенко работал в Министерстве цифровой трансформации Украины и занимал должность Главного специалиста экспертной группы аналитического и экспертного обеспечения директората электронных реестров .


"Если учитывать расхождение доходов и активов, опыт "эффективной работы" на государственной должности Мойсеенко таки получил, логично же? И тогда это объясняет отсутствие никаких претензий у Моисеенко уже в должности руководителя ГСЦ МВД, в частности, к качеству и стоимости водительских прав — его все вполне устраивало – несмотря на коррупционный скандал и даже открытые производства НАБУ по ст.364 ("Злоупотребление властью") и ст.209 ("Отмывание денег") (300% к цене расходных материалов, закупаемых у вполне конкретных фирм, не могли не вызвать подозрения, что и 2,5 млрд(!), выплаченных именно этим конкретным фирмам " , — пишет Голобуцкий.


Политтехнолог отмечает, что "наличие схем (зафиксированная НАБУ) предусматривает при смене руководства только два варианта: либо новый начальник с грохотом разрушает грязное наследие – либо тихо встраивается в давно отлаженные схемы, заявляя, что особых претензий к работе вверенной структуры нет, будет разве что улучшать. Догадайтесь, за каким вариантом пошел Евгений Мойсеенко".


"Лупить по $200 с каждого водителя за восстановление прав во время войны — это немного слишком цинично. Хотя и невероятно доходно: услугой воспользовались около 10 000 водителей — это около $2 000 000 за 140 дней войны...", - подсчитал Голобуцкий.




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Источник: https://ukranews.com/ua/news/870016-mojseyenko-zaroblyaye-na-vodiyah-2-mln-dolariv-za-140-dniv-vijny-golobutskyj
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