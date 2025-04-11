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Главу ВЛК нашли мертвым в луцком ТЦК: что известно

Главу военно-врачебной комиссии Луцка нашли мертвым в помещении ТЦК.

сегодня, 12:14
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Slava Kot

В помещении Луцкого территориального центра комплектования и социальной поддержки на рабочем месте нашли мертвым главу военно-врачебной комиссии. По предварительной информации, речь идет о враче-невропатологе Волынской областной клинической больницы Олеге Лопачаке.

Главу ВЛК нашли мертвым в луцком ТЦК: что известно

В помещении луцкого ТЦК нашли мёртвым голову ВЛК

По информации местных СМИ, 11 апреля обнаружили тело мужчины в здании Луцкого ОМТЦК и СП по улице Теремновской. Полиция подтвердила смерть. По предварительным данным, мужчина умер от естественных причин.

"Утром поступило сообщение в полицию об обнаружении тела мужчины без признаков жизни. На месте работали следственно-оперативная группа и эксперт. Телесные повреждения не обнаружены, предварительно установлено, что смерть наступила по естественным причинам", — сообщили в полиции.

Тело погибшего в луцком ТЦК направили на судебно-медицинскую экспертизу для более детального выяснения обстоятельств смерти мужчины в военкомате.

К моменту публикации статьи официального подтверждения лица умершего от медицинских или правоохранительных органов еще нет. Однако, по данным местного издания, "Конкурент" погибшим мог оказаться Олег Лопачак, возглавлявший военно-врачебную комиссию в Луцке.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Одесском ТЦК отреагировали на скандальную информацию о смерти военного в территориальном центре комплектования.
Также "Комментарии" писали, что в Киеве будут судить бывшего работника ВЛК, который подделывал диагнозы по поводу непригодности к службе в зоне боевых действий.



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Источник: https://konkurent.ua/publication/154543/u-primischenni-lutskogo-ttsk-znayshli-mertvim-golovu-vlk
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