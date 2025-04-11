Главу ВЛК нашли мертвым в луцком ТЦК: что известно

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Slava Kot
В помещении Луцкого территориального центра комплектования и социальной поддержки на рабочем месте нашли мертвым главу военно-врачебной комиссии. По предварительной информации, речь идет о враче-невропатологе Волынской областной клинической больницы Олеге Лопачаке.
В помещении луцкого ТЦК нашли мёртвым голову ВЛК
По информации местных СМИ, 11 апреля обнаружили тело мужчины в здании Луцкого ОМТЦК и СП по улице Теремновской. Полиция подтвердила смерть. По предварительным данным, мужчина умер от естественных причин.
Тело погибшего в луцком ТЦК направили на судебно-медицинскую экспертизу для более детального выяснения обстоятельств смерти мужчины в военкомате.
К моменту публикации статьи официального подтверждения лица умершего от медицинских или правоохранительных органов еще нет. Однако, по данным местного издания, "Конкурент" погибшим мог оказаться Олег Лопачак, возглавлявший военно-врачебную комиссию в Луцке.
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