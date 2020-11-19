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Главная Новости Общество происшествия Глава администрации одной из областей Украины находится в реанимации из-за коронавируса - поражено 50% легких
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Глава администрации одной из областей Украины находится в реанимации из-за коронавируса - поражено 50% легких

Медики оценивают состояние губернатора как стабильно тяжелое

сегодня, 16:33
Автор:

Дмитрий Симоненко

Глава облсовета Черновицкой области Иван Мунтян находится в палате интенсивной терапии одного из медицинских заведений города из-за сложного протекания коронавирусной инфекции. Известно, что в стационаре чиновник пребывает последние шесть дней, четыре из которых  -  в реанимации из-за поражения половины объема легких. Сегодня состояние его здоровья значительно ухудшилось — теперь из-за пневмонии, вызванной вирусной инфекцией, он нуждается в постоянной кислородной поддержке. По словам медиков-пульмонологов его состояние — тяжелое, но стабильное.

Глава администрации одной из областей Украины находится в реанимации из-за коронавируса - поражено 50% легких

Ранее "Комментарии" писали о том, что сегодня, 19 ноября, умер патриарх Сербский Ириней, который долгое время находился в стационаре Военно-медицинской академии столицы Сербии Белграде под наблюдением медиков. Патриарх был госпитализирован еще в начале текущего месяца, его здоровье не вызывало опасений врачей, он готовился в скором времени  к выписке, но сегодня его состояние резко ухудшилось, что привело к летальному исходу, несмотря на все реанимационные мероприятия.





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Источник: http://oblrada.cv.ua/news/69899/
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