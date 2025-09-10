logo

BTC/USD

112277

ETH/USD

4327.39

USD/UAH

41.12

EUR/UAH

48.29

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество происшествия Глава МИД Польши отреагировал на атаку беспилотников: кого обвиняет
commentss НОВОСТИ Все новости

Глава МИД Польши отреагировал на атаку беспилотников: кого обвиняет

Глава МИД Польши Радослав Сикорский после атаки российских дронов сделал заявление

10 сентября 2025, 13:50
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский отреагировал на недавний налет российских дронов и обратился к гражданам с призывом к единству и поддержке Украины.

Глава МИД Польши отреагировал на атаку беспилотников: кого обвиняет

Глава МИД Польши Радослав Сикорский

По его словам, главная угроза безопасности Польши происходит с Востока, а не с Запада. Сикорский подчеркнул, что именно храбрая и одновременно страждущая Украина сегодня выступает ключевым союзником, сдерживая армию Путина от польских границ.

Глава МИД призвал поляков сохранять спокойствие, действовать вместе и противостоять попыткам российских агентов расшатать ситуацию внутри страны.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Служба безопасности Украины, Офис генпрокурора и ДБР разоблачили одного из заместителей руководителя подразделения детективов НАБУ в сокрытии имущества и ложных данных в декларации.

По данным следствия, в декабре 2023 года семья должностного лица приобрела двухкомнатную квартиру в Ужгороде почти за $100 тысяч. Однако оформлена она была не на самого чиновника или его близких, а на мать знакомой. Несмотря на это, семья фактически жила в жилье. В декларации за 2023 год об этой недвижимости не упомянули вообще, а в декларации за 2024-й ее подали как арендованную. При этом лицо, указанное "собственником", денег за аренду никогда не получало. У следователей есть переписка чиновника с женой, показы продавца квартиры и нотариуса, подтверждающие махинацию. Дополнительно выяснилось, что у его родителей есть российские паспорта и проживают на оккупированной территории. Эту информацию должностное лицо скрыло при оформлении документов для доступа к государственной тайне, в результате чего СБУ аннулировала ему этот доступ.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://x.com/sikorskiradek/status/1965703115338051984?s=61
Теги:

Новости

Все новости