Глава МИД Польши отреагировал на атаку беспилотников: кого обвиняет

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский отреагировал на недавний налет российских дронов и обратился к гражданам с призывом к единству и поддержке Украины.

Глава МИД Польши Радослав Сикорский

По его словам, главная угроза безопасности Польши происходит с Востока, а не с Запада. Сикорский подчеркнул, что именно храбрая и одновременно страждущая Украина сегодня выступает ключевым союзником, сдерживая армию Путина от польских границ.

Глава МИД призвал поляков сохранять спокойствие, действовать вместе и противостоять попыткам российских агентов расшатать ситуацию внутри страны.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Служба безопасности Украины, Офис генпрокурора и ДБР разоблачили одного из заместителей руководителя подразделения детективов НАБУ в сокрытии имущества и ложных данных в декларации.

По данным следствия, в декабре 2023 года семья должностного лица приобрела двухкомнатную квартиру в Ужгороде почти за $100 тысяч. Однако оформлена она была не на самого чиновника или его близких, а на мать знакомой. Несмотря на это, семья фактически жила в жилье. В декларации за 2023 год об этой недвижимости не упомянули вообще, а в декларации за 2024-й ее подали как арендованную. При этом лицо, указанное "собственником", денег за аренду никогда не получало. У следователей есть переписка чиновника с женой, показы продавца квартиры и нотариуса, подтверждающие махинацию. Дополнительно выяснилось, что у его родителей есть российские паспорта и проживают на оккупированной территории. Эту информацию должностное лицо скрыло при оформлении документов для доступа к государственной тайне, в результате чего СБУ аннулировала ему этот доступ.

