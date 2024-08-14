Германия объявила в розыск украинца за взрыв газопровода "Северные потоки"

Немецкая Генпрокуратура объявила в розыск украинца, которого обвиняют во взрыве газопровода "Северные потоки". По сообщениям ведущих немецких СМИ, в том числе Süddeutsche Zeitung, Die Zeit и телеканала ARD, мужчина по имени Владимир временно проживал в Польше. Об этом пишет BILD.

Выдан ордер на арест украинца, связанного с диверсией на "Северных потоках"

Согласно источникам, следователи из Германии заинтересовались тремя украинскими дайверами: двумя мужчинами и одной женщиной. Они считают, что Владимир мог играть ключевую роль в организации и выполнении этой диверсии. О других двух подозреваемых пока мало что известно.

Владимир уже успел покинуть Польшу, и, похоже, он узнал о выданном на него ордере и смог избежать ареста. Ранее он заявлял в прессе, что не имеет отношения к взрыву, что делает эту ситуацию еще более запутанной.

Генпрокуратура ФРГ пока не комментирует ситуацию, и это только усиливает общественный интерес и догадки о том, что могло стать причиной такого резонансного инцидента.

Ранее “Комментарии” писали, что Швеция завершила расследование диверсии на российских газопроводах "Северный поток", подорванных в сентябре 2022 года. Об этом в интервью журналу Time сообщил премьер-министр королевства Ульф Кристерссон.

Читайте также на портале "Комментарии" — Берлин намерен открыть Балтийский терминал для сжиженного природного газа (СПГ), связанный с не существующей инфраструктурой российской газопроводной сети Nord Stream. План обсуждался во время встречи за закрытыми дверями с канцлером Олафом Шольцем и министром экономики Робертом Хабеком. "Трубопровод будет подключен к существующей газовой инфраструктуре в Любмине с весны 2024 года", — сказал Хабек, имея в виду точку соединения на материке, где также заканчиваются бездействующие трубы "Северного потока".